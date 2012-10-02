فرهنگ یاران ترافیک سرمایه بزرگ اجتماعی پلیس زنجان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی شرفی در همایش فرهنگ یاران و همیاران ترافیک افزود: ‌نیروی انتظامی در بحث جامعه پذیری و مشارکت قشرهای مختلف مردم در مقوله برقراری انضباط اجتماعی توفیقات بزرگی حاصل کرده است.



وی با تاکید بر اینکه نظم و امنیت پدیده ای عمومی است گفت: در این معقوله لازم است مردم اصول اولیه نظم و امنیت شخصی خود مانند قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به نکات ایمنی برای حفظ جان و مال و... را به دقت رعایت کرده و با پلیس همکاری کنند.



سردار شرفی افزود : آموزش و پروزش با توجه به ظرفیت بسیار بالایی که در لایه های مختلف مردمی دارد می تواند در ترویج و تحکیم مبانی انضباط اجتماعی در خانواده ها و تسری آن به کل جامعه تاثیر عمیقی داشته باشد .



فرمانده انتظامی استان زنجان در ادامه برقراری ارتباط و تعامل با اقشار اجتماعی جامعه به ویژه با نهادهای تربیتی را مهم دانست و گفت: اعتقاد ما بر این است که مراکز آموزشی به ویژه آموزش و پرورش ظرفیت بالایی در نظم پذیری جامعه و ارتقاء فرهنگ نظم و انضباط در راستای تامین نظم و امنیت جامعه دارند.



سردار شرفی هدف اصلی از تعامل نیروی انتظامی با حوزه آموزش و پرورش به ویژه فرهنگیان عزیز را تربیت نسلی دانست که با استفاده از ساز و کارهای درونی، ذهنی و بیدارسازی وجدان ها تلاش شود افرادی مقید به تبعیت از هنجارهای اجتماعی باشد.



وی با اعلام اینکه برخلاف مشاغل دیگر نیروی پلیس متنوع ترین وظایف را از نظر کیفیت و کمیت بر عهده دارد تصریح کرد: فرهنگ سازی و اعمال قوانین بستر توسعه همه جانبه است و بهره مندی از همه ظرفیت ها به ویژه فرهنگ سازی توسط فرهیختگان علم و ادب و هنر عاملی تاثیرگذار در بهبود رفتارهای مطلوب جامعه است.



فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به اجرای" طرح فرهنگ یاران ترافیک گفت : هدف از اجرای این طرح بستر سازی برای تقویت روحیه مسئولیت پذیری و قانون گرایی ، خود باوری، اعتماد به نفس، گسترش امر به معروف و نهی از منکر ،کمک به دیگران، تقویت روحیه تعاون و همکاری و درونی نمودن احترام به قانون است.



سردار شرفی همیاران جوان پلیس را سرمایه بزرگ اجتماعی پلیس دانست و تاکید کرد: یکی از این نشانه های سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مشارکت مردم است که پلیس امروز توانسته به آن دست یابد.



در این مراسم که با حضور مدیر کل آموزش و پرورش، مدیران کل آموزش و پرورش استان زنجان و مدیران ادارات مختلف برگزار شد پیام مهر توسط یکی از دانش آموزان قرائت و لوح تقدیر و نشان همیاران پلیس به آنها اهدا شد.