به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی ظهر سه شنبه در دیدار با رئیس شورای اسلامی بندرگاه ضمن بررسی آخرین وضعیت امنیت سواحل و مرزهای آبی منطقه، بر لزوم هماهنگی بیشتر میان مرزبانی و نهادهای محلی به منظور مقابله با قاچاق کالا، صید غیرمجاز و تخلفات دریایی تأکید کرد.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر در ادامه با استقبال از پیشنهادهای مطرح شده، بر ادامه همکاری مشترک برای حفظ امنیت و پایداری اجتماعی منطقه تأکید کرد

صفوی رئیس شورای اسلامی بندرگاه در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های نیروهای مرزبانی در حفظ امنیت و آرامش مرزهای دریایی، خواستار حمایت‌های بیشتر در زمینه تجهیزات و امکانات مرزی شد.