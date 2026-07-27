فرمانده مرزبانی استان بوشهر: پیشکسوتان الگوی صبر و استقامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی دوشنبه شب در دیدار صمیمانه با جمعی از پیشکسوتان و بازنشستگان مرزبانی، پای صحبتها و خاطرات این حماسهسازان نشست.
فرمانده مرزبانی استان بوشهر در این دیدار پیشکسوتان را گنجینههای ارزشمند و حافظان تجربه و دانش سازمانی دانست و اظهار کرد: امنیت پایداری که امروز در مرزهای آبی استان بوشهر شاهد هستیم، مرهون خشتهای اولیهای است که شما عزیزان با خون دل و مجاهدت در شرایط سخت بنا نهادید.
وی با اشاره به اینکه پیشکسوتان مرزبانی، الگوی صبر و استقامت برای نسل جوان حافظ مرزها هستند، افزود: بهرهگیری از تجربیات گرانبهای بازنشستگان، همواره یکی از اولویتهای راهبردی ما برای پیشبرد اهداف در حراست از مرزهای میهن اسلامی است.
در این دیدار صمیمانه، پیشکسوتان مرزبانی نیز ضمن بیان خاطراتی از دوران خدمت خود، به تداوم عهد و پیمان با آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی تأکید کردند و برای فرزندان خود در مرزبانی استان بوشهر که هماکنون سکاندار امنیت در آبهای نیلگون خلیج فارس هستند، آرزوی توفیق و سربلندی داشتند.
در پایان این دیدار، از سوی فرماندهی مرزبانی استان بوشهر با اهدای لوح تقدیر و هدیهای به رسم یادبود، از مقام شامخ این مجاهدان خستگیناپذیر تجلیل شد.
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