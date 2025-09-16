ضرورت کنترل قیمت لوازم التحریر در بازار ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، تاج الدین صالحیان ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش، پرده از سه نگرانی جدی برداشت: کمبود معلم، موج گرانی لوازمالتحریر و بینظمی احتمالی در ترافیک مهرماه. او هشدار داد که هیچ کلاس نباید بی معلم بماند و قیمتها بیمهار بالا برود.
وی تأکید کرد: سازماندهی نیروی انسانی باید دقیق و کامل باشد؛ بهگونهای که حتی یک کلاس در استان بدون معلم نماند.
صاحیان افزود: با اشاره به جهش قیمت لوازمالتحریر گفت: افزایشهای اخیر فشار مستقیمی بر سبد هزینه خانوار وارد کرده و لازم است دستگاههای نظارتی «بهموقع» وارد عمل شوند. برخی خانوادهها طی هفته گذشته قیمت چند قلم لوازم ضروری مانند دفتر و مداد را «تا ۴۰ درصد بالاتر از مردادماه» عنوان کردهاند.
وی همچنین درباره لباس فرم مدارس، بر «مدیریت صحیح» و «پرهیز از هزینهتراشی اضافی» برای خانوادهها تأکید کرد و خواستار همکاری همه دستگاهها شد.
در بخش دیگری از این جلسه، معاون استاندار از نیروی انتظامی و نهادهای خدماتی خواست با تدابیر پیشگیرانه، همزمان با بازگشایی مدارس و ادارات، نظم ترافیکی و آرامش فضای شهری را تضمین کنند.
