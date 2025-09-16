به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر رضایی ظهر سه شنبه در جریان چندین بازدید میدانی از طرحها و پروژههای شهرستان، به همراه مدیر کل آب منطقهای اصفهان بر ضرورت حمایت از بخش تولید، مدیریت منابع آب و پیشبینی زیرساختهای اساسی در طرحهای عمرانی تأکید کرد.
وی در بازدید از شرکت کشت و صنعت نصف جهان با اشاره به اهمیت رفع موانع تولید گفت: رونق تولید و حفظ اشتغال در گرو همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی است و تلاش خواهیم کرد مشکلات موجود با پیگیریهای مستمر در سطح شهرستان و استان برطرف شود.
در ادامه فرماندار گلپایگان به همراه مدیر کل آب منطقهای اصفهان از رودخانه خمپیچ واقع در روستای زرنجان و سرآور بازدید کرد. این بازدید با هدف بررسی وضعیت ایمنسازی، لایروبی و ساماندهی بستر رودخانهها انجام شد. کارشناسان حاضر در این بازدید بر ضرورت لایروبی بهموقع رودخانهها برای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از سیلاب و حفظ اراضی کشاورزی تأکید کردند.
وی تصریح کرد: عملیات لایروبی و ایمنسازی رودخانهها بهصورت مرحلهای در دستور کار قرار خواهد گرفت و با همکاری دستگاههای ذیربط اجرایی میشود.
رضایی در ادامه با حضور در دشت شمال گلپایگان، بحران کمآبی و خسارات ناشی از خشکسالی را از نزدیک بررسی کرد و خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط ویژه اقلیمی، استفاده از روشهای نوین آبیاری و اجرای طرحهای پایدار در بخش کشاورزی در اولویت اقدامات شهرستان است.
وی همچنین از پروژه نهضت ملی مسکن بازدید کرد و بر اجرای اصولی طرحهای هدایت آبهای سطحی به رودخانه اناربار تأکید کرد و افزود: پروژههای مسکن باید همراه با طراحی دقیق در حوزه مدیریت روانآبها اجرا شوند تا در آینده شاهد مشکلات زیستمحیطی و خسارات ناشی از سیلاب نباشیم.
