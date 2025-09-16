برگزاری«شادواره» باعث افزایش نشاط اجتماعی در جامعه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی طائب در جلسه علنی شورای اسلامی شهر زنجان جشن دوهفته‌ای پارک بانوان را اقدامی ارزشمند برای تقویت نشاط اجتماعی و همدلی میان شهروندان دانست و گفت: حضور خانوادگی مردم در این جشن نشان‌دهنده همبستگی و وحدت اجتماعی در زنجان است و توانست روحیه عمومی را افزایش دهد.

وی افزود: برگزاری این برنامه فرصت خوبی برای دورهم بودن خانواده‌ها، تفریح سالم و کاهش خستگی‌های روزمره به ویژه در فصل تابستان فراهم کرد و توانست پیوندهای خانوادگی و فرهنگی را تقویت کند.

طائب همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید از رانندگان و شهروندان خواست در مدیریت ترافیک معابر همکاری کنند تا شرایط مناسب برای شروع سال تحصیلی فراهم شود.

عضو شورای اسلامی شهر زنجان در ادامه به وضعیت ساکنان کوی فلسطین اشاره کرد و گفت: بازدیدهای میدانی نشان داد بسیاری از ساکنان با مشکلاتی مانند نزدیکی به کمربند راه‌آهن، آب‌های سطحی و سکونتگاه‌های نامناسب مواجه هستند.

طائب افزود: همچنین تخریب‌های انجام شده پس از جابه‌جایی خانوارها شرایط زندگی آنان را با خطرات جدی مواجه کرده است. تسریع در عملیات بازسازی و بهسازی این منطقه یک ضرورت انسانی و اجتماعی است.

در ادامه، منصور مرادلو، عضو دیگر شورای اسلامی شهر زنجان، جشن ۱۵ روزه پارک بانوان را نمونه‌ای موفق از برنامه‌های خانواده‌محور دانست و گفت: این جشن با استقبال گسترده حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر از شهروندان همراه شد و فرصتی ارزشمند برای افزایش نشاط اجتماعی و تحکیم روابط خانوادگی ایجاد کرد.

مرادلو افزود: برگزاری این برنامه با محوریت خانواده، علاوه بر سرگرمی و تفریح، به تقویت فرهنگ و هویت بومی نیز کمک کرده و می‌تواند به‌عنوان یک مدل موفق برای دیگر شهرها مطرح شود.

وی ادامه داد: با توجه به بازخورد شهروندان، بررسی نواقص احتمالی و برنامه‌ریزی برای بهبود جشن‌های آتی ضروری است تا کیفیت خدمات فرهنگی و اجتماعی شهروندان ارتقا یابد.

مرادلو همچنین با اشاره به وضعیت کوی فلسطین و مناطق آسیب‌دیده گفت: اجرای فاز دوم عملیات بازسازی و بهسازی ضروری است تا شرایط زندگی ۳۰ تا ۴۰ خانوار دیگر بهبود یابد. علاوه بر آن، ۱۶ خانوار ساکن در نزدیکی سقاخانه واقع در کمربندی خیام پشت حسینیه با شرایط زیستی بسیار نامطلوب و خانه‌های ناامن مواجه هستند که وضعیت آنان حتی بحرانی‌تر از کوی فلسطین است.

وی از رسانه‌ها خواست با حضور میدانی مشکلات این خانواده‌ها را منعکس کنند و بر همراهی شهرداری و شورای شهر برای رسیدگی فوری به این مسائل تأکید کرد.

اعضای شورای شهر زنجان از مشارکت و همکاری شهروندان در جشن پارک بانوان قدردانی کردند و بر استمرار برنامه‌های خانواده‌محور، ارتقای نشاط اجتماعی و توجه ویژه به بهبود شرایط سکونتگاه‌های آسیب‌دیده تأکید کردند.