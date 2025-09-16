  1. استانها
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۸

مقتدایی خطاب به صداوسیما: تبعیض علیه سپاهان پایان یابد

اصفهان - نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در نامه‌ای به رئیس صداوسیما، پخش نشدن دیدار آسیایی سپاهان از شبکه سه را مصداق «رفتار تبعیض‌آمیز» دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به عدم پخش مسابقه سپاهان از شبکه ۳ اعتراض کرد.

متن نامه عباس مقتدایی به پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما به شرح زیر است...

«جناب آقای دکتر جبلی

ریاست محترم سازمان صداوسیما

باسلام و احترام

مردم اصفهان و هواداران فوتبال در اصفهان در روزهای اخیر با مراجعه به اینجانب، گلایه جدی از نحوه رفتار رسانه ملی دارند و اظهار می‌دارند از سوی سازمان صداوسیما تبعیض صورت گرفته و با سه نماینده باشگاهی فوتبال ایران در جام باشگاههای آسیا، رفتار یکسان صورت نگرفته است.

آنها اظهار می‌دارند، اینکه یک باشگاه فوتبال به علت وجود حامی در ارکان دولت، مسابقه اش از شبکه سه سیما پخش گردد اما با سپاهان ایران به شکل تبعیض آمیز رفتار شود، زیبنده رویکرد عدالت محور آن رسانه نیست. آنها سوال دارند که چرا در هفته‌ای که در رسانه ملی متعلق به اصفهان است، اینگونه با یک تیم اصفهانی در مسابقات آسیایی برخورد نادرست صورت گرفته است.

هنگامی که مسابقه دو تیم دیگر از شبکه سه پخش می‌گردد و سپاهان به رغم اعلام شبکه مبنی بر پخش، یکدفعه تغییر شبکه پیدا می‌کند، به اعتماد مردم اصفهان و هواداران نسبت به عدالت آن رسانه ضربه زده است.

لذا با عنایت به شناختی که از رویکرد عدالت محور جنابعالی دارم و به نظر می‌رسد اینگونه اقدامات عجیب از سوی زیر مجموعه جنابعالی و بدون اطلاع آن مقام محترم صورت گرفته است، مستدعی است دستور فرمائید در راستای اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، با قید فوریت اقدام اصلاحی لازم بعمل آید و مسابقه تیم سپاهان نیز همچون تیم تراکتور و استقلال، از شبکه سه سیما پخش گردد.»

