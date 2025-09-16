مزرعه انرژی خورشیدی به مساحت ۴۰ هزار مترمربع در قم احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری بعدازظهر سه شنبه در آئین افتتاح مجموعه پروژه‌های نگارستان قم که از محل عوائد موقوفات و بقاع متبرکه به بهره‌برداری رسیده‌اند، با تبریک سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به قم، اظهار کرد: وقف راکد، هیچ کارکردی برای موقوف‌علیهم ندارد و اگر با نگاهی پویا و همراه با سرمایه‌گذاری توسعه‌ای اداره نشود، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.

مدیرکل اوقاف قم با تأکید بر اینکه صرف اجاره‌دادن موقوفات در بلندمدت منجر به فرسودگی و کاهش ارزش آن‌ها خواهد شد، گفت: بخشی از درآمد موقوفات باید به بازسازی و سرمایه‌گذاری اختصاص یابد تا اصل مال حفظ و بازدهی آن افزایش یابد.

وی افزود: ورود به عرصه‌های اقتصادی نه‌تنها مغایر با اهداف وقف نیست بلکه مورد تأکید مقام معظم رهبری است و حمایت معظم‌له از سرمایه‌گذاری‌های دریاپایه و نیز توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان، نشان‌دهنده ضرورت نگاه توسعه‌ای در این حوزه است.

مدیرکل اوقاف قم در ادامه با اشاره به پروژه‌های در حال اجرا و آینده این اداره، گفت: طرح‌هایی نظیر مجتمع اقامتی بزرگان با پیش‌بینی ۱۷ میلیارد تومان هزینه، مجتمع مسکونی حلاج با زیربنای ۳۳۳ مترمربع و سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد تومان، و همچنین مجتمع گردشگری کرمجگان و جالین با زیربنای ۴۷۰۰ مترمربع و ۱۰ میلیارد تومان اعتبار، در حال تکمیل هستند و طی ماه‌های آینده افتتاح خواهند شد.

وی از احداث مزرعه انرژی خورشیدی به مساحت ۴۰ هزار مترمربع و با سرمایه‌گذاری ۷۰ میلیارد تومان خبر داد و افزود: این پروژه با حمایت استاندار قم در دست اجراست و علاوه بر کمک به اقتصاد استان، به رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی نیز کمک خواهد کرد.

اسکندری همچنین به پروژه‌های کوچک‌تر از جمله ساختمان نخودریز با زیربنای ۲۱۰ مترمربع و اعتبار ۳ میلیارد تومان در خیابان شهید روحانی اشاره کرد و گفت: اوقاف تلاش دارد با اجرای چنین طرح‌هایی، تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش دهد.

مدیرکل اوقاف قم، ورود به عرصه‌هایی همچون آبزی‌پروری، کشاورزی نوین و ایجاد مزارع در کهک را از برنامه‌های آینده این نهاد برشمرد و تأکید کرد: راهبرد اصلی سازمان اوقاف، افزایش بهره‌وری موقوفات و تبدیل آن‌ها به ظرفیت‌هایی پایدار برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم و پاسخگویی به نیازهای متنوع جامعه است.