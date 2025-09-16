به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح سه پروژه مجموعه «نگارستان» بعدازظهر سهشنبه با حضور بهنام جو استاندار قم، حجتالاسلام والمسلمین روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین اسکندری مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم و جمعی از مسئولان استانی و شهری برگزار شد.
این پروژهها با زیربنای چهار هزار مترمربع از محل عوائد موقوفات و بقاع متبرکه احداث شده و در راستای سیاستهای سازمان اوقاف مبنی بر سرمایهگذاری و بهرهوری بیشتر از ظرفیت موقوفات به مرحله بهرهبرداری رسیدهاند.
مسئولان حاضر در این مراسم ضمن بازدید از بخشهای مختلف این طرحها، بهرهبرداری از پروژههای عمرانی موقوفات را گامی مهم در توسعه فضاهای فرهنگی، خدماتی و اجتماعی استان قم عنوان کردند.
مجموعه نگارستان که به عنوان یکی از طرحهای شاخص اوقاف قم معرفی شده، در بلوار عمار یاسر، بلوار تعاون و مقابل مجتمع ادارات قم واقع شده است.
پروژه تجاری–مسکونی نگارستان ۱، این طرح با زیربنای ۲ هزار مترمربع در ۶ طبقه، شامل ۸ واحد مسکونی و چندین واحد تجاری است که با سرمایهگذاری ۶۰ میلیارد تومان از محل موقوفات امامزاده ابواحمد، امامزاده احمد بن قاسم و دیگر موقوفات ساخته شده است.
پروژه اقامتی آمنه همرنگ، این پروژه ۴ طبقه با زیربنای ۵۵۳ مترمربع در خیابان امام احداث شده و با ۱۵ میلیارد تومان سرمایهگذاری از محل موقوفات امامزاده سیدعلی و بقعه علی بن بابویه قمی به بهرهبرداری رسیده است.
پروژه تجاری–اداری این مجموعه با زیربنای ۱۵۰۰ مترمربع در ۶ طبقه شامل ۹ واحد اداری و ۵ واحد تجاری است که با ۳۵ میلیارد تومان سرمایهگذاری از محل موقوفه شیخان ساخته و در خیابان شهید صدوقی، نبش کوچه ۳۸ قرار دارد.
