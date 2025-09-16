به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش بعدازظهر سه‌شنبه در آئین افتتاح سه پروژه مجموعه «نگارستان» وابسته به موقوفات و بقاع متبرکه قم که با حضور استاندار و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، ضمن تبریک روز قم و سالروز ورود حضرت معصومه (س) به این شهر، وقف را یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های پایدار برای توسعه فرهنگی و دینی کشور دانست.

وی با اشاره به نقش تاریخی و تمدنی حضور حضرت معصومه (س) در قم، اظهار کرد: ورود این بانوی بزرگوار و نیز استقرار امام رضا (ع) در ایران، بر اساس حکمت الهی بوده و آثار و برکات آن تا امروز در ساحت دین و فرهنگ نمایان است.

وی افزود: حوزه علمیه قم و تربیت شاگردانی چون امام خمینی (ره) از ثمرات حضور حضرت معصومه (س) در این شهر است.

نماینده مردم قم در مجلس، انقلاب اسلامی را نتیجه پرورش شخصیت‌های بزرگ در حوزه علمیه قم دانست و افزود: اگر حرکت امام خمینی (ره) و شکل‌گیری انقلاب اسلامی نبود، امروز اثری از دین در عرصه بین‌الملل باقی نمی‌ماند و اندیشه‌های مادی‌گرایانه بر جهان حاکم می‌شد.

روانبخش همچنین به جایگاه علمی و فکری شخصیت‌هایی همچون شهید مطهری و علامه طباطبایی اشاره کرد و گفت: آثار مکتوب این بزرگان از جمله مجموعه آثار مطهری و تفسیر المیزان علامه طباطبایی، چراغ راه هدایت میلیون‌ها انسان بوده است، آثاری که همه آنها به برکت وجود حضرت معصومه (س) و نقش بی‌بدیل قم در جهان اسلام شکل گرفت.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تقدیر از اقدامات اداره کل اوقاف و امور خیریه قم در زمینه نوسازی و بهره‌وری موقوفات، تصریح کرد: اگر مردم ببینند که موقوفات بهسازی و کارآمد شده و درآمدهای آن در مسیر تحقق اهداف واقفان هزینه می‌شود، انگیزه بیشتری برای وقف خواهند یافت. در مقابل، موقوفات راکد و بدون بهره‌وری، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه وقف باید پویا و پاسخگوی نیازهای امروز جامعه باشد، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، نسل نوجوان و جوان ما نیازمند آگاهی و تعمیق در مبانی دینی است و بخشی از عوائد موقوفات باید در مسیر آموزش، تبیین و ترویج معارف دینی هزینه شود تا این خلأ جبران گردد.

روانبخش در پایان، ضمن قدردانی از استاندار قم و دیگر مسئولان حاضر در آئین افتتاح پروژه نگارستان، ابراز امیدواری کرد: با همفکری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی، بتوان علاوه بر بهره‌برداری اقتصادی و عمرانی از موقوفات، به هدف اصلی که تربیت انسان‌های الهی و جامعه‌ای متعالی است، دست یافت.