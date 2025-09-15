همایش یاوران وقف در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تجلیل از یاوران وقف در سالن اجتماعات آستان مقدس امامزاده شاه سید علی (ع) با حضور مسئولان، روحانیان و فعالان عرصه وقف در قم برگزار شد.
در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین عباس اسکندری، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم و آیتالله عابدینی، از اساتید حوزه علمیه قم به ایراد سخنرانی پرداختند.
بخش پایانی این همایش به معرفی و تجلیل از چهرههای برگزیده یک سال اخیر اختصاص داشت.
در این راستا غضنفر فروغی به عنوان «واقف نمونه»، جلیل وند رضایی به عنوان «متولی نمونه» و همچنین علیمحمد رضایی و محمد علیزاد به عنوان «خیران نمونه» مورد تقدیر قرار گرفتند.
همچنین از حجتالاسلام علیاکبر شورورزی و ابوالفضل وفایی به عنوان «هیئت امنای نمونه»، حجتالاسلام محمد قربانی مدیر اجرایی آستان امامزاده سید علی (ع)، عبدالصمد مناقبیان مدیر مرکز افق امامزاده علی بن جعفر (ع)، محسن فکوری خادم امامزادگان زینب و هاشم (شهر کهک)، احمد صادقی خادم امامزاده عبدالله (قلعه چم)، حجتالله معلمی خادم امامزاده جعفر غریب (ع)، اکبر صفری کارمند نمونه، بهرامی مدیرعامل جمعیت هلالاحمر و نادعلی مسئول تیم پزشکی بقاع متبرکه قم تجلیل به عمل آمد.
در بخش دیگری از مراسم نیز از تعدادی خادمان افتخاری به عنوان یاوران وقف یک سال اخیر قدردانی شد.
این افراد شامل حجتالاسلام الهی (مسئول هیئت مستقر امامزاده حجت بن الحسن العسگری)، سکینه گرجی (خادم افتخاری امامزاده جعفر شهید)، سکینه عباسی (خادم افتخاری امامزادگان ابراهیم و محمد)، فاطمه عطایی (خادم افتخاری امامزاده علی بن جعفر (ع)، طیبه عاصمآبادی (خادم افتخاری امامزاده سید معصوم) و محبوبه سادات میرهای (خادم افتخاری امامزاده حمزه) بودند.
همایش یاوران وقف همه ساله به مناسبت هفته وقف برگزار و طی آن از واقفان و فعالان شاخص این حوزه به پاس تلاشهایشان در ترویج سنت حسنه وقف قدردانی میشود.
