رستمی: مناطق آزاد بانه و مریوان به رونق اقتصادی و اشتغال منجر شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، اظهار کرد: مناطق آزاد بانه و مریوان از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان کردستان به شمار می‌روند و مردم انتظار دارند نتایج اجرای این طرح‌ها در زندگی و معیشت آنان قابل مشاهده باشد.

وی خواستار شفاف‌سازی درباره روند اجرای طرح‌های مربوط به مناطق آزاد شد و افزود: فعالیت این مناطق باید به گونه‌ای باشد که زمینه رونق تجارت، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش رفاه عمومی را فراهم کند و مردم آثار آن را به صورت ملموس احساس کنند.

ضرورت توجه به اشتغال و معیشت مردم

امام جمعه سنندج در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه، رفع تبعیض و تحقق عدالت را از مطالبات مهم مردم دانست و گفت: استفاده از ظرفیت نخبگان، کارشناسان و نیروهای توانمند می‌تواند به ارائه راهکارهای مؤثر برای عبور از شرایط اقتصادی موجود کمک کند.

رستمی با بیان اینکه کشور و استان کردستان از ظرفیت‌های قابل توجهی در بخش‌های مختلف برخوردار هستند، افزود: با وجود این ظرفیت‌ها، مردم نباید با فشارهای اقتصادی گسترده مواجه باشند و لازم است برنامه‌های علمی و عملیاتی برای بهبود وضعیت معیشت و کاهش مشکلات اقتصادی اجرا شود.

وی همچنین با اشاره به افزایش قیمت مسکن، تأمین مسکن، ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه ازدواج جوانان را از مهم‌ترین وظایف مسئولان عنوان کرد و گفت: توجه جدی به این مسائل می‌تواند در کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد.

مهارت‌آموزی مسیر ورود جوانان به بازار کار

امام جمعه سنندج در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته مهارت و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، بر نقش آموزش‌های مهارتی در توانمندسازی جوانان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: توسعه مهارت‌آموزی می‌تواند زمینه ورود جوانان به بازار کار را فراهم کند و در کاهش نرخ بیکاری مؤثر باشد و باید از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های موجود در این حوزه به بهترین شکل استفاده شود.

رستمی با بیان اینکه فرهنگ کار، تلاش و خدمت باید در جامعه تقویت شود، خاطرنشان کرد: دولت باید بسترهای لازم برای اشتغال جوانان را فراهم کند و جوانان نیز با کسب مهارت و تلاش برای رسیدن به خودکفایی و پیشرفت گام بردارند.

ماموستا رستمی در ادامه خطبه‌های نماز جمعه سنندج با محکوم کردن جنایات علیه مردم غزه و دیگر ملت‌های مسلمان، گفت: آنچه امروز در غزه رخ می‌دهد، نمونه‌ای آشکار از نقض حقوق بشر است و محروم کردن مردم از غذا و نیازهای اولیه زندگی، ابعاد این فاجعه انسانی را گسترده‌تر کرده است.

وی افزود: کسانی که خود را مدافع حقوق بشر و آزادی معرفی می‌کنند، در برابر جنگ، تحریم و تهدید ملت‌های مظلوم سکوت کرده‌اند و این رویکرد با هیچ معیار انسانی و اخلاقی سازگار نیست.

امام جمعه سنندج تصریح کرد: جامعه جهانی باید برای پایان دادن به کشتار غیرنظامیان و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی مسئولانه وارد عمل شود و در برابر جنایت علیه ملت‌های مظلوم سکوت نکند.

تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های استان

رستمی همچنین با اشاره به واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران، بر ضرورت بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در استان برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تأکید کرد.

وی گفت: استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی، کارشناسی و اقتصادی استان می‌تواند مسیر حل بسیاری از مشکلات را هموار کند و باید از تمام توان موجود برای توسعه و پیشرفت کردستان بهره گرفت.

امام جمعه سنندج با ابراز همدردی با خانواده کودک سه‌ساله‌ای که بر اثر حمله سگ‌های بلاصاحب جان خود را از دست داد، خواستار اقدام جدی‌تر دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی این معضل شد.

وی تأکید کرد: شهرداری‌ها باید با جدیت بیشتری موضوع جمع‌آوری و ساماندهی سگ‌های بلاصاحب را دنبال کنند تا با اتخاذ تدابیر لازم، از تکرار حوادث تلخ و به خطر افتادن جان شهروندان جلوگیری شود.