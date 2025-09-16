  1. جامعه
  2. شهری
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۲

قیمت انواع گوشت بوقلمون بسته بندی و قطعه بندی اعلام شد

طبق نرخنامه سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار، قیمت انواع گوشت بوقلمون بسته بندی و قطعه بندی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران قیمت انواع گوشت بوقلمون بسته بندی و قطعه بندی در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است:

بازو بوقلمون کیلویی ۱۲۳ هزار تومان

بال بوقلمون کیلویی ۸۶ هزار تومان

جگر پاک شده بوقلمون بسته ۴۰۰ گرمی ۸۰ هزار تومان

گوشت چرخ کرده بوقلمون کیلویی ۲۵۶ هزار تومان

دل پاک شده بوقلمون بسته ۴۰۰ گرمی ۱۰۸ هزار تومان

ران بوقلمون بدون پوست با استخوان کیلویی ۲۴۴ هزار تومان

ران بوقلمون با پوست و استخوان کیلوی ۱۵۵ هزار تومان

ساق بوقلمون کیلویی ۱۷۵ هزار تومان

سنگدان پاک شده بوقلمون بسته ۴۰۰ گرمی ۵۵ هزار تومان

سینه بوقلمون پاک شده کیلویی ۲۷۳ هزار تومان

سینه بوقلمون بدون بال و گردن با پوست و استخوان کیلویی ۲۱۳ هزار تومان

سینه بوقلمون با بال، گردن، پوست و استخوان کلویی ۱۸۳ هزار تومان

فیله بوقلمون کیلویی ۲۹۵ هزار تومان

گردن پاک شده بوقلمون کیلوی ۱۲۵ هزار تومان

مغز ران بوقلمون بدون پوست و استخوان کیلویی ۲۹۸ هزار تومان

لاشه کامل برش عمودی درشت بالای ۱۵ کیلوگرم کیلویی ۱۳۹ هزار تومان

لاشه کامل برش عمودی زیر ۱۵ کیلوگرم، کیلویی ۱۴۰ هزار تومان

کد خبر 6591855

