قیمت انواع گوشت بوقلمون بسته بندی و قطعه بندی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع گوشت بوقلمون بسته بندی و قطعه بندی در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است:

بازو بوقلمون کیلویی ۱۲۹ هزار تومان

بال بوقلمون کیلویی ۹۰ هزار تومان

جگر پاک شده بوقلمون بسته ۴۰۰ گرمی ۸۰ هزار تومان

گوشت چرخ کرده بوقلمون کیلویی ۲۷۰ هزار تومان

دل پاک شده بوقلمون بسته ۴۰۰ گرمی ۱۰۸ هزار تومان

ران بوقلمون بدون پوست با استخوان کیلویی ۲۵۷ هزار تومان

ران بوقلمون با پوست و استخوان کیلویی ۱۶۳ تومان

ساق بوقلمون کیلویی ۱۸۵ هزار تومان

سنگدان پاک شده بوقلمون بسته ۴۰۰ گرمی ۵۵ هزار تومان

سینه بوقلمون پاک شده کیلویی ۲۸۸ هزار تومان

سینه بوقلمون بدون بال و گردن با پوست و استخوان کیلویی ۲۲۴ هزار تومان

سینه بوقلمون با بال، گردن، پوست و استخوان کیلویی ۱۹۳ هزار تومان

فیله بوقلمون کیلویی ۳۱۱ هزار تومان

گردن پاک شده بوقلمون کیلوی ۱۳۳ هزار تومان

مغز ران بوقلمون بدون پوست و استخوان کیلویی ۳۱۵ هزار تومان

لاشه کامل برش عمودی درشت بالای ۱۵ کیلوگرم کیلویی ۱۴۷ هزار تومان

لاشه کامل برش عمودی زیر ۱۵ کیلوگرم، کیلویی ۱۴۸ هزار تومان