قیمت انواع گوشت بوقلمون بسته بندی و قطعه بندی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت انواع گوشت بوقلمون بسته بندی و قطعه بندی در میادین و بازارهای میوه و تره بار شهرداری تهران به شرح ذیل است:

بازو بوقلمون کیلویی ۱۲۵ هزار تومان

بال بوقلمون کیلویی ۸۷ هزار تومان

جگر پاک شده بوقلمون بسته ۴۰۰ گرمی ۸۰ هزار تومان

گوشت چرخ کرده بوقلمون کیلویی ۲۶۲ هزار تومان

دل پاک شده بوقلمون بسته ۴۰۰ گرمی ۱۰۵ هزار تومان

ران بوقلمون بدون پوست با استخوان کیلویی ۲۴۹ هزار تومان

ران بوقلمون با پوست و استخوان کیلویی ۱۵۸ هزار تومان

ساق بوقلمون کیلویی ۱۷۹ هزار تومان

سنگدان پاک شده بوقلمون بسته ۴۰۰ گرمی ۵۵ هزار تومان

سینه بوقلمون پاک شده کیلویی ۲۷۸ هزار تومان

سینه بوقلمون بدون بال و گردن با پوست و استخوان کیلویی ۲۱۷ هزار تومان

سینه بوقلمون با بال، گردن، پوست و استخوان کلویی ۱۸۷ هزار تومان

فیله بوقلمون کیلویی ۳۰۱ هزار تومان

گردن پاک شده بوقلمون کیلوی ۱۲۸ هزار تومان

مغز ران بوقلمون بدون پوست و استخوان کیلویی ۳۰،۴ هزار تومان

لاشه کامل برش عمودی درشت بالای ۱۵ کیلوگرم کیلویی ۱۴۲ هزار تومان

لاشه کامل برش عمودی زیر ۱۵ کیلوگرم، کیلویی ۱۴۳ هزار تومان