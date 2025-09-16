آغاز عملیات خشت گذاری ۱۱ مدرسه در پردیس با حضور استاندار تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران عصر سه شنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی ۱۱ مدرسه در شهر بومهن با اشاره به اهمیت توسعه عدالت آموزشی در دولت چهاردهم گفت: در ابتدای دولت چهاردهم استان تهران با سرانه ۵.۲۸ مترمربع فضای آموزشی در جایگاه بیست‌وهشتم کشور قرار داشت و در زمره استان‌های محروم از نظر فضای آموزشی بود که با تلاش‌های انجام‌شده در مجموعه وزارت آموزش و پرورش، سازمان نوسازی مدارس، شهرداری‌ها، شوراهای شهر و خیرین مدرسه‌ساز، امروز استان تهران توانسته در کمتر از یک سال به جایگاه بیست‌ویکم ارتقا یابد که جهشی کم‌نظیر محسوب می‌شود.



وی افزود: عملیات اجرایی ۱۱ مدرسه در پردیس آغاز شده که ۱۰ مدرسه آن در بومهن احداث خواهد شده است.



استاندار تهران عنوان کرد: این اقدام با هدف تمرکز بر مناطق کم‌برخوردار و جبران نابرابری‌ها انجام می‌شود تا کودکان این مناطق از امکانات آموزشی استاندارد بهره‌مند شوند.



معتمدیان با اشاره به عملکرد یک‌ساله استان در حوزه مدرسه‌سازی تصریح کرد: در طول یک سال گذشته، ۱۲۰۰ کلاس درس تکمیل و آماده بهره‌برداری شده و عملیات ساخت ۳۵۰۰ کلاس جدید نیز آغاز شده است که رکوردی در تاریخ نوسازی مدارس استان تهران محسوب می‌شود و امیدواریم تا پایان دولت چهاردهم شاهد تکمیل پروژه‌های در حال اجرا و جشن خروج از محرومیت آموزشی در شهرستان پردیس باشیم.



استاندار تهران ضمن قدردانی از مشارکت دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، شوراهای شهر، سپاه تهران بزرگ و خیرین مدرسه‌ساز در تأمین زمین و اجرای پروژه‌ها خاطرنشان کرد: این موفقیت‌ها حاصل هم‌افزایی همه نهادها و مشارکت مردمی است و ما این مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد تا سرانه آموزشی استان به سطح مطلوب برسد.