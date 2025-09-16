به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه زعبیل شهر دبی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

هر دو تیم شرایط مشابهی در جدول لیگ‌های داخلی خود دارند؛ استقلال و الوصل هر کدام یک پیروزی، یک تساوی و یک شکست ثبت کرده‌اند و با ۴ امتیاز در جایگاه‌های میانی جدول قرار دارند. استقلال با احتساب دیدار سوپرجام مقابل تراکتور چهار مسابقه رسمی انجام داده و الوصل نیز با احتساب دو بازی در لیگ کاپ امارات پنج دیدار رسمی را پشت سر گذاشته است.

یکی دیگر از نکات جالب، عملکرد دفاعی مشابه دو تیم در هفته اول لیگ داخلی است؛ هر دو توانستند دروازه خود را بسته نگه دارند و در سایر دیدارها گل دریافت کرده‌اند. علاوه بر این، تعداد بالای بازیکنان خارجی در ترکیب هر دو تیم، وجه تشابه دیگر آنهاست.

استقلال و الوصل هر دو به دنبال کسب سه امتیاز این بازی هستند تا با انگیزه بیشتر و روحیه بالاتر در ادامه رقابت‌های داخلی و آسیایی حضور داشته باشند. این دیدار می‌تواند نقطه شروعی مهم برای روند مثبت هر دو تیم در فصل جاری باشد.