سه چهره قابل اعتماد ساپینتو در استقلال؛ مثلث غیرقابل تعویض در تیم آبی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در نخستین دیدار خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور در ورزشگاه زعبیل شهر دبی میهمان تیم الوصل امارات خواهد بود.

آبی‌پوشان که در سه هفته ابتدایی لیگ برتر بیست و پنجم آمار یک برد، یک تساوی و یک شکست را به ثبت رسانده‌اند و حالا به دنبال کسب اولین پیروزی آسیایی خود هستند تا استارت امیدوارکننده‌ای در این رقابت‌ها بزنند.

با احتساب دیدار سوپرجام مقابل تراکتور، استقلال پیش از رویارویی با الوصل چهار مسابقه رسمی انجام داده است. نکته قابل توجه این است که ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال، در هر چهار دیدار با تغییرات متعددی تیمش را به میدان فرستاده اما به سه بازیکن در همه بازی‌ها اعتماد کامل کرده است.

آنتونیو آدان دروازه‌بان اسپانیایی و جدید استقلال، آرمین سهرابیان مدافع باتجربه و دیدیه اندونگ هافبک اهل گابن، سه بازیکنی هستند که در تمام چهار دیدار اخیر به طور کامل در زمین حضور داشته‌اند و مهره‌های ثابت ساپینتو محسوب می‌شوند.

در کنار این بازیکنان، چهره‌هایی همچون عارف آقاسی، رامین رضائیان، ابوالفضل جلالی، روزبه چشمی و مهران احمدی نیز در تمامی مسابقات فصل جاری فرصت بازی پیدا کرده‌اند، اما حضور آنها در برخی بازی‌ها به صورت تعویضی یا با خروج زودهنگام از زمین همراه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد ساپینتو هنوز در حال آزمون و خطا برای رسیدن به ترکیب ایده‌آل خود است.

آبی‌ها امیدوارند با استفاده از تجربه بازیکنان کلیدی و انگیزه نفرات جدید، مقابل الوصل نمایشی متفاوت نسبت به دیدارهای گذشته ارائه دهند و نخستین سه امتیاز آسیایی خود را کسب کنند. پیروزی در این بازی می‌تواند روحیه بالایی به شاگردان ساپینتو بدهد و شرایط استقلال را در ادامه رقابت‌های آسیایی به مراتب هموارتر کند.