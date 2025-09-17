انصاری: امکان حل همزمان همه مشکلات زیست محیطی وجود ندارد

شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط کنونی محیط زیست کشور گفت: هدف ما در سازمان حفاظت محیط زیست ارائه گزارش عملکرد صرف نیست، بلکه آنچه دنبال میکنیم، تبیین برنامهها در حوزههای مختلف بر اساس نیازهای جامعه است. امروزه با مسائلی مواجه هستیم که برخی از آنها به دلیل بیتوجهی در سالهای گذشته به بحران تبدیل شدهاند و برای فائق آمدن بر آنها نیازمند بهرهگیری از نقطهنظرات نخبگان، کارشناسان و نمایندگان حوزه محیط زیست هستیم.
وی با تأکید بر اینکه حل مسائل محیط زیستی مستلزم همکاری همهجانبه است، افزود: در برخی مراحل همچنان نیاز به بهبود داریم، بنابراین هر آنچه مطرح میشود، برنامه است و اجرای آن به همیاری و همکاری همه دستگاهها و آحاد جامعه نیاز دارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نگاه عمومی به این سازمان خاطرنشان کرد: در جامعه هر مشکل محیط زیستی که پیش میآید، میگویند مربوط به سازمان محیط زیست است. درست است بخش زیادی از مسائل به ما مربوط است، اما برای حل آنها باید همه مردم به کمک ما بیایند. بحرانهای متعددی وجود دارد، از جمله تخریب زیستگاهها، که بدون مشارکت مردمی قابل مهار نیستند. مسیری که ما میرویم ممکن است در همه موارد درست نباشد و نیاز به همکاری بیشتر جامعه داریم.
انصاری تأکید کرد: امکان حل همه مشکلات روی میز وجود ندارد. باید اولویتبندی شود تا بدانیم کدام مسئله حادتر است. در این زمینه، نظرسنجیهایی که از ادارات مختلف صورت میگیرد میتواند به ما در شناسایی اولویتها کمک کند.
وی گفتمان را یکی از ضرورتهای امروز دانست و گفت: مسئله گفتمان در حوزه محیط زیست بسیار مهم است، زیرا در مواردی که باید تصمیمات اساسی گرفته شود، این خطر وجود دارد که محیط زیست قربانی شود. بنابراین نیاز به گفتوگوی مستمر و همهجانبه داریم.
انصاری در پایان خاطرنشان کرد: ما اکنون در حال گذار از فرایند ناپایداری به سمت پایداری توسعه هستیم. این مسیر با توجه به همه جوانب، سخت و پیچیده است، اما ناگزیر باید برای آن چارهاندیشی کنیم.
نظر شما