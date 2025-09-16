بازدید «پوتین» از اجرای مرحله اصلی «زاپاد -۲۰۲۵»+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه امروز سه شنبه از محل اجرای مرحله اصلی رزمایشات «زاپاد -۲۰۲۵» بازدید کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، هدف رزمایش زاپاد -۲۰۲۵ تمرین برای دفاع از روسیه و بلاروس در برابر هرگونه تجاوز است.

رزمایش در ۴۱ میدان آموزشی برگزار می‌شود. در این رزمایش ۱۰۰ هزار نظامی شرکت داشته و حدود ۱۰ هزار سامانه تسلیحاتی و تجهیزات به‌کار گرفته شده است.

در این رزمایش بیش از ۲۴۸ کشتی، زیردریایی و کشتی‌های پشتیبانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ولادیمیر پوتین از تسلیحات و تجهیزات ویژه نظامی که در رزمایش زاپاد -۲۰۲۵ شرکت داشتند، بازدید کرد.

این در حالیست که الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس پیشتر اعلام کرد که این کشور و روسیه در رزمایش مشترک‌شان، موشک‌های هسته‌ای تاکتیکی و همچنین «اورشنیک» مسکو را آزمایش خواهند کرد.

روسیه برای نخستین بار پارسال در جنگ اوکراین از موشک‌های اورشنیک استفاده کرد. رزمایش مشترک ۵ روزه مینسک و مسکو با اسم رمز «زاپاد» که از ۱۲ سپتامبر آغاز شد، امروز به پایان می‌رسد. هدف از این رزمایش نمایش قدرت با هدف آزمایش آمادگی رزمی دو کشور توصیف شده است.