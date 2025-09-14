آزمایش موفق موشک مافوق صوت در رزمایش روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک ناوچه روسی در رزمایش مشترک خود با بلاروس موسوم به «زاپاد ۲۰۲۵» موشک مافوق صوت «زیرکون» را پرتاب کرد که این موشک یک هدف دریایی را با دقت مورد اصابت قرار داد.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ناوچه «آدمیرال گولووکو» متعلق به ناوگان شمالی نیروی دریایی، یک هدف دریایی فرضی را با موشک مافوق صوت زیرکون منهدم کرده است.
این وزارتخانه توضیح داد که حمله موشکی توسط خدمه ناوچه مذکور در دریای بارنتس انجام شد و هدف با اصابت مستقیم بر اساس دادههای کنترل عینی که در زمان واقعی دریافت شد، منهدم گردید.
این وزارتخانه اشاره کرد که رزمایش زاپاد ۲۰۲۵ شامل آزمایش عناصر حفاظت از سایتهای ساحلی و پادگانهای ناوگان شمال، مدیریت تشکیلات مختلف نیروها، علاوه بر استفاده یکپارچه از سلاحهای با دقت بالا و سیستمهای مدرن و پیشرفته تسلیحات و فناوریهای نظامی است.
رزمایشهای سالیانه روسیه و بلاروس در بلاروس از ۱۲ تا ۱۶ سپتامبر برگزار میشود تا تواناییهای دو کشور برای تضمین امنیت نظامی دولت اتحادیه و آمادگی آنها برای دفع هرگونه تجاوز احتمالی آزمایش شود.
از سوی دیگر، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، تأکید کرد که این رزمایشها «برنامهریزی شده و علیه هیچکس نیست». وی خاطرنشان کرد که هدف از این رزمایش تقویت همکاری نظامی بین دو متحد استراتژیک است و علیه هیچ کشور ثالثی نیست.
وزیر دفاع بلاروس نیز اعلام کرد که این رزمایشها شامل مانورهایی برای برنامهریزی استفاده از سلاحهای هستهای و آزمایش سامانه اوریشنیک خواهد بود.
