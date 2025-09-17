به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بوریس جانسون نخست وزیر پیشین انگلیس در یک گفتگوی مطبوعاتی تاکید کرد: نیروهای ائتلاف مشتاقان در صورت اعزام به اوکراین هرگز به صورت مستقیم در عملیات جنگی شرکت نخواهند کرد.

وی اضافه کرد که این نیروها جان خود را به خطر نخواهند انداخت و تنها به امور لجستیکی و آموزشی می‌پردازند.

جانسون تصریح کرد: قطعاً این نیروها هرگز نخواهند جنگید و تنها اقدامات پشتیبانی و حمایتی انجام خواهند داد.

پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داده بود که مسکو هر نیروی خارجی در خاک اوکراین را به عنوان هدف مشروع تلقی خواهد کرد.