۲۵۵ کلاس درس توسط خیرین استان قم در دست احداث است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ناصر علایی طباطبایی در نشست مشترک هیئت‌مدیره مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان و هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم با ارائه آماری درباره تعداد دانش‌آموزان استان، میانگین سرانه فضای آموزشی در قم و همچنین نیازهای موجود در زمینه تجهیزات موردنیاز مدارس و هنرستان‌های استان اظهار کرد: فعالیت‌های اجتماعی اتاق بازرگانی استان قم قابل‌تقدیر است.

وی با اشاره به این که در حال حاضر ۲۷ پروژه با ظرفیت ۲۵۵ کلاس درس توسط خیرین استان در دست احداث است بیان کرد: رویکرد مجمع خیرین مدرسه‌ساز قم، توسعه هنرستان‌ها با عنایت به صنایع بومی استان است؛ ضمن آن که ساخت هنرستان در کنار کارخانه‌های فعال استان نیز در دستور کار قرار دارد.

همچنین عضو هیئت‌مدیره مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان قم و سخنگوی جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: کمک به نظام تعلیم‌وتربیت و دانش‌آموزان، کمک به فرزندان خودمان است.

ابوالفضل هندویان ادامه داد: تردیدی نیست که مدارس و دانش‌آموزان می‌توانند سربلندی کشور را رقم بزنند.

وی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد با همدلی و همیاری همه مردم و مسئولان، بتوان گام‌های بلندتری در ارتقای نظام تعلیم‌وتربیت کشور برداشت.

و اما رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم نیز در این نشست بیان کرد: فعالان اقتصادی استان و اعضای اتاق بازرگانی به وظایف مسئولیت اجتماعی خود واقف‌اند و ان‌شاءالله آن را بیش‌ازپیش دنبال می‌کنند.

محمد ایرانی با بیان این که کمتر از یک درصد مساحت کشور و کمتر از دو درصد جمعیت کشور مربوط به استان قم است افزود: بااین‌حال، تولیدات فراوانی در عرصه‌های مختلف در استان داریم که قابل‌توجه و نشان‌دهنده توانمندی‌های قم است.

استان قم را جزو سه استان برتر کشور در بهبود شاخص‌های کسب‌وکار

وی استان قم را جزو سه استان برتر کشور در بهبود شاخص‌های کسب‌وکار معرفی کرد و گفت: اتاق بازرگانی قم در دوره جدید فعالیت خود تلاش کرده تا از شعار فاصله بگیرد و به عمل روی آورد.

ایرانی ادامه داد: توسعه هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و جانمایی آن‌ها در کنار کارخانه‌ها و تربیت نیروی انسانی کارآمد، نقش مهمی در توسعه کشور دارد و ما برای کمک در این زمینه آماده‌ایم.

وی اضافه کرد: تقدیر از پیش‌کسوتان اتاق بازرگانی که خیر مدرسه‌ساز هم هستند و همچنین تشویق جوانان به حضور در این عرصه مبارک را در دستور کار قرار می‌دهیم.

ایرانی خاطرنشان کرد: همه باید کمک کنیم تا در کنار ساخت فیزیکی مدارس، فرهنگ‌سازی را جدی بگیریم؛ به بیان دیگر باید به دانش‌آموزانمان، فرهنگ زندگی‌کردن بیاموزیم تا آن‌ها بتوانند آینده‌ای درخشان برای ایران عزیز بیافرینند.