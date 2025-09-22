  1. استانها
  2. قم
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۰۷

خدمات رایگان اتوبوسرانی قم در هفته اول مهر به دانش‌آموزان و دانشجویان

خدمات رایگان اتوبوسرانی قم در هفته اول مهر به دانش‌آموزان و دانشجویان

قم – همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با هدف حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان، خدمات ناوگان اتوبوسرانی شهرداری قم در هفته نخست مهرماه به صورت رایگان ارائه می‌شود.

علی نیک، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم، در گفت‌گو با خبرنگار مهر با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان، دانشجویان و فرهنگیان استان، اظهار کرد: ارائه خدمات رایگان اتوبوسرانی قم در هفته اول مهر به دانش‌آموزان و دانشجویان با نگاه ویژه مدیریت شهری به نقش آموزش و تربیت نسل آینده و نیز در راستای کاهش دغدغه‌های حمل‌ونقل عمومی دانشجویان و دانش‌آموزان اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه ناوگان اتوبوسرانی قم در طول سال بخش قابل توجهی از بار جابه‌جایی شهروندان را بر عهده دارد، افزود: اجرای طرح رایگان شدن خدمات در هفته نخست مهر، علاوه بر ایجاد انگیزه در قشر دانشجو و دانش‌آموز، می‌تواند به مدیریت بهتر سفرهای شهری در روزهای ابتدایی سال تحصیلی کمک کند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی قم خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، از یکم مهرماه تا هفتم مهر، تمامی خطوط اتوبوسرانی شهری بدون دریافت کرایه آماده خدمت‌رسانی به دانشجویان و دانش‌آموزانی است که مسیر تحصیل خود را از طریق حمل‌ونقل عمومی طی می‌کنند.

این اقدام شهرداری قم در حالی صورت می‌گیرد که هر ساله با آغاز مهرماه و شروع فعالیت آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها، میزان استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی به طور محسوسی افزایش می‌یابد و اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند بخشی از مشکلات سفرهای درون‌شهری را کاهش دهد.

کد خبر 6597367

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها