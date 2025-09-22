علی نیک، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم، در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانشآموزان، دانشجویان و فرهنگیان استان، اظهار کرد: ارائه خدمات رایگان اتوبوسرانی قم در هفته اول مهر به دانشآموزان و دانشجویان با نگاه ویژه مدیریت شهری به نقش آموزش و تربیت نسل آینده و نیز در راستای کاهش دغدغههای حملونقل عمومی دانشجویان و دانشآموزان اتخاذ شده است.
وی با بیان اینکه ناوگان اتوبوسرانی قم در طول سال بخش قابل توجهی از بار جابهجایی شهروندان را بر عهده دارد، افزود: اجرای طرح رایگان شدن خدمات در هفته نخست مهر، علاوه بر ایجاد انگیزه در قشر دانشجو و دانشآموز، میتواند به مدیریت بهتر سفرهای شهری در روزهای ابتدایی سال تحصیلی کمک کند.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی قم خاطرنشان کرد: طبق برنامهریزی انجامشده، از یکم مهرماه تا هفتم مهر، تمامی خطوط اتوبوسرانی شهری بدون دریافت کرایه آماده خدمترسانی به دانشجویان و دانشآموزانی است که مسیر تحصیل خود را از طریق حملونقل عمومی طی میکنند.
این اقدام شهرداری قم در حالی صورت میگیرد که هر ساله با آغاز مهرماه و شروع فعالیت آموزشی در مدارس و دانشگاهها، میزان استفاده از ناوگان حملونقل عمومی به طور محسوسی افزایش مییابد و اجرای چنین طرحهایی میتواند بخشی از مشکلات سفرهای درونشهری را کاهش دهد.
