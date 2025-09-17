خدمت به خلق جلوه ای از تمدن اسلامی است؛ریاست عامل فریب انسان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح چهارشنبه در جلسه درس اخلاق مدیران دستگاههای خراسان جنوبی گفت: بسیاری از جنگها، ظلمها و بحرانهای امروز دنیا ریشه در آرمانهای دروغین بشر همچون ثروت، مقام و لذتهای زودگذر دارد؛ در حالیکه آرمان واقعی، طاعت خداوند و فاصله گرفتن از معصیت است.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: انسان، چه عالم و چه جاهل، چه فقیر و چه غنی، همواره آرمانهایی دارد اما آرمان استاندارد انسان کامل دوری از گناه و معصیت و در واقع بندگی خدا است.
وی افزود: اگر آرمانها با این معیار تطبیق نداشته باشند، چیزی جز توهم و خیال کودکانه نیست و سرانجام انسان را از حقیقت دور میکند.
سه دام بزرگ انسان؛ ملک، مُلک و لذت
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با اشاره به سه عامل فریبنده بشر گفت: ملک (ثروت و دارایی)، مُلک (قدرت و مقام) و لذتهای موقت، واقعیت ندارند و انسان خیال میکند مالک زمین و مال است، حال آنکه فردا همان زمین، بدن او را در خود میبلعد.
عبادی ادامه داد: مقام و ریاست نیز جز مسئولیت سنگین و پاسخگویی به حق مردم چیزی نیست.
عبادی خاطرنشان کرد: لذت حقیقی در قرب به خداوند است و همانگونه که حضرت زینب کبری (س) در کربلا فرمود: ما رأیتُ إلّا جمیلاً. امام حسین (ع) در روز عاشورا با وجود عطش و داغهای سنگین، هرچه به لحظه شهادت نزدیکتر میشد، چهرهاش برافروختهتر میگشت؛ زیرا به لذت وصال الهی نزدیک میشد.
تمدن اسلامی باید به جهان معرفی شود
وی با بیان اینکه «خدمت به مردم بالاترین عبادت است»، تصریح کرد: تمدن اسلامی باید در دنیا معرفی شود که نمونه بارز آن اربعین حسینی است که در آن، صاحبان مال و مقام برای خدمت به زائران خم میشوند؛ کفش واکس میزنند، آب به دست تشنه میدهند و در مسیر عشق به امام حسین (ع) از خودگذشتگی میکنند.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی تأکید کرد: این فرهنگ باید به جهانیان منعکس شود؛ چرا که امروز دنیای غرب با تمدن لیبرالدموکراسی خود مملو از ظلم و بحران است، اما تمدن اسلامی، حتی در نمونههای کوچک، پیامآور معنویت، خدمت و انسانیت است.
عبادی در بخش دیگری از سخنانش اظهار: این حکومت بهطور حقیقی متعلق به امام زمان (عج) است و ما تنها مأموریت داریم بخشی از آن را اداره کنیم.
وی افزود: مسئولان باید هر لحظه خود را در محضر حضرت ولیعصر بدانند؛ چرا که آن حضرت بر اعمال ما احاطه علمی دارند و پروندههای ما حتی بهطور خاص، هفتگی به محضر ایشان عرضه میشود.
عبادی با تأکید بر اینکه هیچیک از اولیای الهی و حتی پیامبر اسلام (ص) نیازمند ما نیستند، افزود: این ما هستیم که برای رسیدن به کمال نیازمند پیروی از حقیقت و اطاعت خدا هستیم و اگر انسان آرمانش را بر پایه توهم بنا کند، سراسر عمر را در زیان خواهد گذراند.
