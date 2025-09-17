پیشرفت ۶۰ درصدی ساخت ۳۰۴ کیلومتر بزرگراه در شمال سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسی گفت: این پروژهها در قالب ۱۵ کارگاه فعال راهسازی و با حضور بیش از ۲ هزار نیروی انسانی متخصص و بومی با جدیت تمام در حال اجرا هستند و حتی در روزهای تعطیل نیز عملیات عمرانی بدون وقفه ادامه دارد.
مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با تاکید بر اینکه این طرحها از اولویتهای مهم دولت در حوزه توسعه متوازن و کاهش محرومیتها در استان بشمار میروند، تصریح کرد: پروژههای مذکور نهتنها موجب افزایش ایمنی سفرها و کاهش تصادفات جادهای خواهند شد، بلکه نقش کلیدی در اتصال مراکز جمعیتی شمال استان به شبکه سراسری حملونقل، تسهیل دسترسی به خدمات، رونق مبادلات تجاری و استفاده بهینه از ظرفیتهای مرزی ایفا میکنند.
وی با بیان اینکه این استان به دلیل همجواری با مرزهای بینالمللی و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای مهم حملونقل، دارای موقعیت راهبردی ویژهای است، افزود: توسعه زیرساختهای جادهای در این منطقه زمینهساز افزایش تبادلات تجاری با کشورهای همسایه، تقویت اقتصاد محلی، اشتغالزایی پایدار و بهبود سطح زندگی مردم خواهد بود.
پارسی ادامه داد: با تلاش شبانهروزی مهندسان، کارگران و پیمانکاران پروژه در صورت به موقع اعتبارات پیشبینی میشود که بخش قابلتوجهی از این محورها تا پایان سالجاری آماده بهرهبرداری شود.
وی خاطر نشان کرد: ادارهکل راه و شهرسازی استان با تمام توان در مسیر تحقق عدالت توسعهای، افزایش دسترسی به شبکه حملونقل ایمن و استاندارد، و تقویت پیوندهای ترانزیتی در منطقه گام برمیدارد.
