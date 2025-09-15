ایوب کرد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با نصب و راهاندازی دوربینهای ثبت تخلف در این محورها کنترل سرعت خودروها بهصورت هوشمند و مکانیزه آغاز شده است و این اقدام در راستای افزایش ایمنی و کاهش تخلفات رانندگی اجرا شده است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان افزود: در راستای ارتقای ایمنی تردد و کاهش سوانح جادهای سرعت متوسط مجاز در مسیر بزرگراه خلیج فارس تا کلاته رزاق زاده و در مسیر کمربندی شهید کلانتری تا میدان راه و شهرسازی ۸۰ کیلومتر در ساعت تعیین شده است.
کُرد با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی افزود: رانندگان باید سرعت مجاز در این مسیرها را رعایت کنند؛ چرا که تخلفات بهصورت سیستمی ثبت و برای اعمال قانون به مراجع مربوط ارسال خواهد شد.
