جشنواره فیلم کودک مسیر تربیت فرهنگی و شوق زندگی در کودکان است

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از پوستر سی و هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان صبح چهارشنبه در کاخ موزه چهلستون برگزار شد.

علی قاسم‌زاده، شهردار اصفهان در این مراسم با اشاره به شعار امسال جشنواره تحت عنوان «رویاهای کودکانه بر پرده نقش جهان» به اهمیت نقش هنر در زندگی کودکان پرداخت.

وی تأکید کرد: که هرگاه از کودک خاطره یا تعلق او به خانواده و سرزمین گرفته شود، بخشی از هویت و آینده او نابود می‌شود.

شهردار اصفهان افزود: حفاظت از گذشته و تقویت امید به آینده برای رشد سالم کودکان ضروری است.

وی اشاره کرد: تجربه‌های گذشته نشان داده فیلم‌هایی که درباره کودک ساخته می‌شوند و مشکلات یا رنج‌های جامعه را بازتاب می‌دهند، گاهی موجب آزار روحی کودکان می‌شوند و به همین دلیل جشنواره تلاش دارد فیلم‌هایی تولید شود که برای کودک ساخته شوند و زبان کودک را درک کنند.

قاسم زاده با بیان اهمیت تقویت شوق زندگی در کودکان افزود: هنر یکی از زبان‌های مؤثر برای پیوند کودک با گذشته و امید به آینده است. قاسم‌زاده ابراز امیدواری کرد سی و هفتمین دوره جشنواره، فرصتی برای معرفی فیلم‌هایی باشد که کودک را با هویت خود و سرزمینش آشنا کرده و افق‌های تازه‌ای برای زندگی آینده او بگشاید.