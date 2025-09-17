نماز را در مدارس چگونه ترویج کنیم

فرهاد بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامهریزی برای اقامه نمازهای جماعت در مدارس ناحیه یک شهرستان شهرکرد در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: در این راستا جلسات متعددی در اداره آموزش و پرورش با موضوع نماز جماعت دانشآموزان خاصه اولین نماز جماعت مدارس در روز اول مهر و برنامه «شوق وصل» برگزار شده است.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان شهرکرد با ذکر اینکه جلسات توجیهی مدیران، مربیان و معاونان پرورشی مدارس نیز در این خصوص برگزار شده است، ادامه داد: همچنین نمازخانه مدارس با کمک مدیران تعمیر و تجهیز و مقرر شد در اولین روز بازگشایی مدارس نماز جماعت با حضور پرشور دانشآموزان در مدارس برگزار شود.
راهکارهای ترویج فرهنگ نماز در مدارس
بیگی در خصوص راهکارهای ترویج فرهنگ نماز در مدارس، تصریح کرد: باید از ظرفیتهای موجود نهایت استفاده و آموزش نماز از دوره اول ابتدایی به صورت آموزش عملی نماز آغاز شود. آموزش نماز باید به صورت متوالی و پیوسته باشد و برای هر دوره هدف مشخصی تعیین و تا تکمیل آموزش و یادگیری کامل نماز توسط دانشآموز پیگیری شود.
وی یادآور شد: آموزشهای منظم و متوالی نماز با استفاده از ظرفیت آموزگاران و طی مراحل آموزش و تربیت به طور مستمر و کارآمد از رسالتهای معلمان و مربیان در کلاسهای درس است.
این کارشناس فرهنگی با تأکید بر اینکه سن تکلیف سرآغاز تحول معنوی نوجوانان است، افزود: در این راستا برپایی جشنهای تکلیف دانشآموزان اهمیت پیدا میکند و برای ارتقای این برنامهها افزایش سطح آگاهی اولیا و خانوادهها موضوعیت مییابد.
بیگی ادامه داد: برگزاری کارگاههای توجیهی آموزش خانواده و توجه دادن اولیای دانشآموزان نسبت به اهمیت آموزش احکام و سن تکلیف و نیز آگاهیبخشی درباره ترویج آموزههای دینی در خانه ضرورت دارد. اولیای خانه و مدرسه همچنین باید از ابتدای سال تحصیلی، دانشآموزان را نسبت به سن تکلیف و وظایف انسان مکلف در قبال احکام دینی توجیه کنند تا درک صحیحی از این مسئله کسب شود.
وی برگزاری جشن تکلیف به صورت متمرکز را از راهکارهای اثربخشی این برنامه عنوان کرد و گفت: برگزاری جشنهای بزرگ و محوری بسیار زیبا و پسندیده خواهد بود و تأثیر بسزایی در ذهن دانشآموزان دارد یعنی باعث میشود این برنامه را فراموش نکنند و پذیرش بهتری هم داشته باشند.
بیگی برخی راهکارهای عملی دعوت دانشآموزان به نماز را یادآور شد و توضیح داد: مقید بودن پدر و مادر در خانه به این فریضه الهی و حضور مستمر و فعال مدیر و معلمان در نمازهای جماعت مدرسه بر نمازخوان شدن نوجوانان و جوانان تأثیر مستقیم دارد.
وی با تأکید بر اینکه پدر و مادر در خانه و معلمان در مدرسه الگوی واقعی قشر کودک و نوجوان هستند، ادامه داد: دانشآموزان معلم خود را در کنارشان در صف نماز جماعت مشاهده و الگوبرداری میکنند و این مصداقی از آموزش عملی اقامه نماز به قشر نوجوان و جوان است. همچنین میتوان از اولیا برای شرکت در نمازهای جماعت مدرسه دعوت کرد که این نیز یک تشویق و انگیزه خواهد بود.
راهکارهای عملی دعوت دانشآموزان به نماز
بیگی بیان کرد: البته تجربه نشان داده که برخی معلمان خاص همچون دبیران ریاضی یا زبان خارجی، دبیر تربیت بدنی و یا آموزگار کلاس میتوانند الگوهای قویتری برای تقویت فرهنگ نماز در مدرسه باشند و در مسیردهی به زیست معنوی دانشآموزان نقشآفرینی کنند.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک در پاسخ به پرسشی مبنی بر راههای رونقبخشی به نماز جماعت دانشآموزان، گفت: همکاری مسجد و مدرسه برای مشارکت دانشآموزان در نمازهای جماعت مساجد یکی از این راهکارهاست که متولیان مدارس و مساجد همجوار میتوانند هماهنگی و برنامهریزی لازم را داشته باشند.
بیگی ادامه داد: اعزام هماهنگ و یکپارچه دانشآموزان به نماز جمعه از سوی مدارس و با همکاری اولیای دانشآموزان، برگزاری اردوهای تفریحی ویژه دانشآموزان فعال در امر برپایی نماز مدارس و تشویق و ترغیب دانشآموزان فعال حوزه نماز و بهرهگیری از روحانیون و طلاب باتجربه و متخصص در امر نماز برای برپایی نمازهای جماعت مدارس از دیگر راهکارهای نمازخوان شدن دانشآموزان است.
وی آموزش و توانمندسازی دانشآموزان همیار نماز از بین دانشآموزان را یادآور شد و افزود: دعوت به نماز توسط گروه همسن و سال نیز از راهکارهای اثربخش دعوت دانشآموزان به این واجب دینی است چرا که نوجوان و جوان پذیرش بیشتری از یکدیگر دارند.
