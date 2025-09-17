به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست شورای قضائی لرستان، اظهار داشت: برای شناسایی مشمولان دستورالعمل عفو معیاری رهبر معظم انقلاب کارگروه ویژه در دادگستری استان لرستان تعیین شده است.

وی بیان کرد: همه مدیران استان در حوزه‌های مختلف، وظایف و مسئولیت‌هایی در قبال مردم و مراجعین دارند که باید به همه آن‌ها به‌درستی عمل کنند و امورات مردم به‌درستی انجام شود تا منجر به رضایت مردم گردد.

رئیس شورای قضائی لرستان خطاب به مدیران کل سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی، افزود: دستگاه‌های نظارتی بررسی کنند، اگر سازمان یا اداره‌ای در راستای خدمات‌رسانی به مردم ترک فعل کرده و وظایف خود را به‌درستی انجام نمی‌دهد برای برخورد به دادگستری گزارش کنند.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: در زمینه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دستگاه قضائی استان اقدامات تبیینی مناسبی انجام داده است و در حوزه عملیاتی نیز انتظار می‌رود دستگاه‌ها، نهادها و اداراتی که در اجرای قانون الزام دارای وظیفه هستند در انجام وظایف قانونی تسریع کرده و بیش از گذشته همراهی کنند. اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باعث کاهش ورودی پرونده‌ها و مشکلات مردم می‌شود.

وی صریح کرد: نظارت میدانی و سیستمی بر مشاوران املاک همانند گذشته استمرار داشته باشد؛ زیرا این نظارت باعث جلوگیری از تضییع حقوق مردم می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان از تعیین کارگروه ویژه به‌منظور شناسایی مشمولان عفو معیاری اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) خبر داد و گفت: عفو معیاری محکومان؛ رویکردی حقوقی - اجتماعی در خدمت انسجام و همبستگی اجتماعی است و بی‌گمان در زمانه‌ای که ایران مقتدر، نیازمند مشارکت همگانی، تقویت اعتماد عمومی و افزایش انسجام اجتماعی است، چنین تدبیر حکیمانه‌ای، می‌توانند نقش حیاتی در تحقق عدالت مؤثر، تقویت مشارکت اجتماعی و امنیت پایدار ایفا کنند.