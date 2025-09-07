  1. استانها
  2. لرستان
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۷

کاهش ۳۰ درصدی موجودی پرونده‌های قضایی در «چگنی»

کاهش ۳۰ درصدی موجودی پرونده‌های قضایی در «چگنی»

خرم‌آباد - رئیس‌کل دادگستری لرستان از کاهش ۳۰ درصدی موجودی پرونده‌های قضائی در شهرستان «چگنی» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در جریان بازدید از حوزه قضائی شهرستان چگنی ضمن تشریح سیاست‌های دستگاه قضائی، اظهار داشت: در سال جاری بر کنترل ورودی پرونده‌ها و کاهش موجودی پرونده‌ها متمرکز شده‌ایم و بحمدالله در این راستا موفقیت‌های خوبی نیز به دست آمد و در شهرستان چگنی شاهد کاهش ۳۰ درصدی موجودی پرونده‌ها و کاهش ۶۷ درصدی پرونده‌های مسن بوده‌ایم و باید این مسیر با جدیت ادامه پیدا کند.

وی، دانش‌افزایی و ارتقای آگاهی و دانش تخصصی را برای قضات و کارکنان دستگاه قضائی بسیار مهم دانست و افزود: این دانش و آگاهی، این امکان را فراهم می‌آورد تا مدیران، قضات و کارکنان اداری بتوانند از تمامی ظرفیت‌های قانونی در راستای تحقق اهداف متعالی سند تحول قوه قضائیه به‌ویژه در زمینه کنترل ورودی‌ها، کاهش موجودی‌ها، قضا زدایی و تسهیل و تسریع در انجام امور مراجعان با رویکردی نو استفاده کنند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر رعایت اصول رسیدگی سریع، دقیق و باکیفیت به پرونده‌ها، گفت: رعایت نظم یکی از اصول مهم برای یک شعبه موفق است. پرونده‌ها باید مطابق دستورالعمل‌ها به طور دقیق و در زمان مقرر بررسی شوند و صدور قرارهای نهایی باید بادقت و کیفیت لازم همراه باشد.

حجت‌الاسلام شهواری همچنین به اهمیت دقت در صدور کیفرخواست‌ها اشاره کرد و گفت: کیفرخواست‌ها باید متقن، دقیق و بدون هیچ نقصی تنظیم شوند تا بتوان جریان دادرسی را به بهترین شکل ممکن پیش برد.

وی افزود: خوشبختانه در شهرستان چگنی شعبه نامتعارف وجود ندارد و متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها ۵۹ روز است.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تقدیر از تلاش همکاران شهرستان چگنی، بیان کرد: عملکرد پنج‌ماهه این حوزه قضائی مثبت ارزیابی شده و از ابتدای سال جاری ۷۹۰ پرونده به دادگاه صلح شهرستان ارجاع شده و ۸۶۰ فقره پرونده معادل ۱۰۹ درصد مختومه شده است.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: همچنین در حوزه قضائی شهرستان چگنی ۹۸ درصد ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیک و کارشناسی‌ها با قرعه‌کشی صورت می‌پذیرد.

کد خبر 6582757

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها