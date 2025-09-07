به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در جریان بازدید از حوزه قضائی شهرستان چگنی ضمن تشریح سیاست‌های دستگاه قضائی، اظهار داشت: در سال جاری بر کنترل ورودی پرونده‌ها و کاهش موجودی پرونده‌ها متمرکز شده‌ایم و بحمدالله در این راستا موفقیت‌های خوبی نیز به دست آمد و در شهرستان چگنی شاهد کاهش ۳۰ درصدی موجودی پرونده‌ها و کاهش ۶۷ درصدی پرونده‌های مسن بوده‌ایم و باید این مسیر با جدیت ادامه پیدا کند.

وی، دانش‌افزایی و ارتقای آگاهی و دانش تخصصی را برای قضات و کارکنان دستگاه قضائی بسیار مهم دانست و افزود: این دانش و آگاهی، این امکان را فراهم می‌آورد تا مدیران، قضات و کارکنان اداری بتوانند از تمامی ظرفیت‌های قانونی در راستای تحقق اهداف متعالی سند تحول قوه قضائیه به‌ویژه در زمینه کنترل ورودی‌ها، کاهش موجودی‌ها، قضا زدایی و تسهیل و تسریع در انجام امور مراجعان با رویکردی نو استفاده کنند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر رعایت اصول رسیدگی سریع، دقیق و باکیفیت به پرونده‌ها، گفت: رعایت نظم یکی از اصول مهم برای یک شعبه موفق است. پرونده‌ها باید مطابق دستورالعمل‌ها به طور دقیق و در زمان مقرر بررسی شوند و صدور قرارهای نهایی باید بادقت و کیفیت لازم همراه باشد.

حجت‌الاسلام شهواری همچنین به اهمیت دقت در صدور کیفرخواست‌ها اشاره کرد و گفت: کیفرخواست‌ها باید متقن، دقیق و بدون هیچ نقصی تنظیم شوند تا بتوان جریان دادرسی را به بهترین شکل ممکن پیش برد.

وی افزود: خوشبختانه در شهرستان چگنی شعبه نامتعارف وجود ندارد و متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها ۵۹ روز است.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تقدیر از تلاش همکاران شهرستان چگنی، بیان کرد: عملکرد پنج‌ماهه این حوزه قضائی مثبت ارزیابی شده و از ابتدای سال جاری ۷۹۰ پرونده به دادگاه صلح شهرستان ارجاع شده و ۸۶۰ فقره پرونده معادل ۱۰۹ درصد مختومه شده است.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: همچنین در حوزه قضائی شهرستان چگنی ۹۸ درصد ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیک و کارشناسی‌ها با قرعه‌کشی صورت می‌پذیرد.