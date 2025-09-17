به گزارش خبرگزرای مهر، سید حسین حسین‌پور صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از برنامه‌ریزی این اداره برای احداث گلخانه در اراضی موقوفات خبر داد و اظهار داشت: این پروژه تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

حسین‌پور با بیان اینکه احداث گلخانه گامی مهم در افزایش بهره‌وری اراضی وقفی و توسعه کشاورزی شهرستان است، گفت: تلاش‌های سازمان اوقاف و حمایت‌های نماینده ولی فقیه و مدیران استانی، زمینه‌ساز اجرای این طرح شده است.

وی همچنین از احیای باغات کیوی موقوفه محمدحسن فریدونی خبر داد و گفت: در سال گذشته با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد ریال به مساحت ۶ هزار مترمربع دوباره وارد چرخه تولید شده است.

رئیس اداره اوقاف تنکابن تاکید کرد: تولید و کاشت ۵ هزار نهال کیوی توسرخ، از دیگر اقدامات مؤثر برای احیای موقوفات کشاورزی در شهرستان است و این نهال‌ها که یکی از بهترین ارقام کیوی صادراتی محسوب می‌شوند، در اراضی وقفی کاشته خواهند شد یا به کشاورزان عرضه می‌شوند.