گلخانه در اراضی موقوفه تنکابن احداث می‌شود؛ احیای باغ کیوی

تنکابن - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه تنکابن گفت: احداث گلخانه در موقوفات تنکابن به عنوان راهکاری برای افزایش بهره‌وری کشاورزی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزرای مهر، سید حسین حسین‌پور صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از برنامه‌ریزی این اداره برای احداث گلخانه در اراضی موقوفات خبر داد و اظهار داشت: این پروژه تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

حسین‌پور با بیان اینکه احداث گلخانه گامی مهم در افزایش بهره‌وری اراضی وقفی و توسعه کشاورزی شهرستان است، گفت: تلاش‌های سازمان اوقاف و حمایت‌های نماینده ولی فقیه و مدیران استانی، زمینه‌ساز اجرای این طرح شده است.

وی همچنین از احیای باغات کیوی موقوفه محمدحسن فریدونی خبر داد و گفت: در سال گذشته با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد ریال به مساحت ۶ هزار مترمربع دوباره وارد چرخه تولید شده است.

رئیس اداره اوقاف تنکابن تاکید کرد: تولید و کاشت ۵ هزار نهال کیوی توسرخ، از دیگر اقدامات مؤثر برای احیای موقوفات کشاورزی در شهرستان است و این نهال‌ها که یکی از بهترین ارقام کیوی صادراتی محسوب می‌شوند، در اراضی وقفی کاشته خواهند شد یا به کشاورزان عرضه می‌شوند.

