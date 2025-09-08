۹۰ درصد موقوفات تنکابن سنددار شدند؛ تعیین تکلیف هیئت امنای مساجد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسین‌پور عصر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته وقف گفت: در شهرستان تنکابن ۴۱۱ موقوفه ثبت شده، ۸۶ امامزاده و ۲۲۲ مسجد زیر نظر سازمان اوقاف و امور خیریه کشور قرار دارد و این ظرفیت بزرگ بیانگر جایگاه مهم وقف در این منطقه است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در یک سال گذشته افزود: ۹۰ درصد اسناد موقوفات و بقاع متبرکه در ۱۲ ماه گذشته اخذ و صادر شد و ۵۳ پرونده حقوقی موقوفات و بقاع متبرکه در دادگاه‌ها تعیین تکلیف گردید که بخش عمده آنها به نفع موقوفات رأی گرفتند.

رئیس اداره اوقاف تنکابن با بیان اینکه نیت‌های واقفان در حوزه‌های گوناگون عملیاتی شده است، تصریح کرد: هزینه‌های طلاب علوم دینی، ترویج ازدواج سادات، کمک به نیازمندان، خرید لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان و برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا از جمله مهم‌ترین نیات واقفان شهرستان بوده که اجرا شده است.

وی ادامه داد: طی هفته وقف بسته‌های لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند توزیع می‌شود و در ۱۲ ماه گذشته نیز هزار بسته معیشتی شامل گوشت، مرغ و مایحتاج اساسی در سه مرحله میان نیازمندان توزیع شد.

حسین‌پور یکی از دستاوردهای مهم شهرستان را پیشرفت پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری برشمرد و اظهار داشت: پروژه تجاری قلعه‌گردن ظرف پنج ماه به پیشرفت ۷۰ درصدی رسید و ۱۳ باب مغازه تجاری کلنگ‌زنی شد. همچنین در همین نقطه یک مجتمع تجاری جدید با همکاری بخش خصوصی در دست اقدام است.

وی افزود: با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، احداث مجتمع ورزشی پنج‌طبقه ویژه ورزش‌های رزمی در زمینی ارزشمند در تنکابن آغاز شده است. همچنین سه گلخانه در زمین‌های بلااستفاده ایجاد شد و باغ کیوی نیز با همکاری بخش خصوصی احیا و دوباره به چرخه تولید کشاورزی بازگشت.

رئیس اداره اوقاف تنکابن از ثبت هشت وقف جدید با ارزش ۸۵ میلیارد تومان در یک سال گذشته خبر داد و گفت: واقفان اغلب تمایل به رسانه‌ای شدن ندارند اما از میان نمونه‌های اخیر می‌توان به اقدام یک فرهنگی بازنشسته اشاره کرد که دو ملک ارزشمند خود شامل زمین ۸۰۰ متری و یک واحد مسکونی را با نیت‌های فرهنگی و قرآنی وقف کرد.

وی یادآور شد: تعیین تکلیف هیئت امنای بیش از ۸۰ مسجد با همکاری کمیسیون شهرستانی انجام شد و تعمیر و بازسازی بقاع متبرکه نیز با کمک خیرین و اعتبارات دولتی و همراهی فرمانداری محقق شد.

حسین‌پور با اشاره به طرح‌های نوین حوزه انرژی در موقوفات گفت: برای احداث نیروگاه خورشیدی در بقاع متبرکه و موقوفات شهرستان مجوزهای لازم در حال اخذ است و به دلیل شرایط مناسب منطقه هیچ مانعی از نظر ارتفاع وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در راستای صیانت از حقوق موقوفات، رفع تصرف از چهار رقبه موقوفی با همکاری دستگاه قضائی انجام شد تا این اراضی به وقف بازگردد.