۱۱ هزار دستگاه خودرو در بوشهر معاینه فنی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بابک کاوه‌ییان بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از تعداد دستگاه‌های مراجعه‌کننده به مراکز معاینه فنی استان برای ۱۰ هزار و ۱۷۶ دستگاه خودرو کارت صادر و هزار و ۷۵۶ خودرو نیز از معاینه فنی رد شده‌اند.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر خاطرنشان کرد: دلایل عمده رد معاینه فنی خودروهای سنگین در مراکز معاینه فنی تست ترمز، آزمون ظاهری و آلودگی بوده است.

وی با اشاره به فعالیت سه مرکز معاینه فنی استان در بوشهر، دشتستان و عسلویه تصریح کرد: به منظور ارتقای ایمنی تردد جاده‌ای و کاهش آلودگی هوا، این مراکز به صورت مکانیزه، نسبت به کنترل فنی خودروهای سنگین اقدام کرده و برگه معاینه فنی صادر شود.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوشهر خاطرنشان کرد: در این مراکز، علاوه بر بازدیدهای ظاهری شامل کیفیت آج لاستیک‌ها، شیشه‌ها و آینه‌ها، چراغ‌ها، کمربند ایمنی، کپسول آتش نشانی، باک‌ها، درب‌ها و موارد ایمنی داخل خودرو، آزمون‌های مکانیزه ترمز، لغزش جانبی چرخ‌ها، آلاینده‌ها، کیلومتر شمار و تست نور هم صورت می‌گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با انجام صحیح معاینه فنی خودروها و کنترل سلامت فنی آن‌ها گام مؤثری در افزایش ایمنی سفرهای جاده‌ای و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی برداشته شود.