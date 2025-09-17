به گزارش خبرنگار مهر، اله کرم اخلاقی صبح چهارشنبه در بازدید از پروژه‌های افتتاح شده دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در هفته دولت، اظهار کرد: دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت حق مردم بوده و برای تحقق این مهم باید تمام ظرفیت‌ها استفاده شوند.

وی با بیان اینکه این بازدیدها با هدف بررسی و نظارت بر روند ارائه خدمات در پروژه‌های افتتاح شده در هفته دولت صورت گرفت افزود: راه‌اندازی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گامی مهمی در راستای توسعه زیرساخت‌های درمانی استان و ارتقای سطح خدمات برای بیماران است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: توجه به بهبود شاخص‌های سلامت و کاهش آلام مردم از اولویت‌های اصلی دانشگاه است و این مرکز می‌تواند در تحقق این هدف نقش بسزایی ایفا کند.

اخلاقی در حاشیه بازدید از بخش جدید ۱۶ تخت مراقبت‌های ویژه داخلی (MICU) در مرکز آموزش درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر افزود: این بخش با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد ریال راه‌اندازی شده است و افزایش ظرفیت تخت‌های مراقبت‌های ویژه، به‌ویژه در استان بوشهر که با کمبود این تخت‌ها مواجه است، موجب ارتقای شاخص‌های بهداشتی و درمانی می‌شود و امیدواریم ظرف دو تا سه سال آینده این اختلاف فاحش با میانگین کشوری به حداقل برسد.

وی تصریح کرد: راه‌اندازی این بخش نه تنها دسترسی بیماران به خدمات تخصصی را بهبود می‌بخشد، بلکه نیاز به انتقال بیماران به دیگر استان‌ها را کاهش می‌دهد و این امر به ویژه در موارد اورژانسی حیاتی است.

اخلاقی در حاشیه بازدید از مرکز رشد و نوآوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز با اشاره به اهمیت توسعه فناوری و نوآوری در حوزه سلامت، اظهار داشت: مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان پیشران توسعه کشور هستند و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از تمامی ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه در جهت ارتقای سلامت جامعه حمایت خواهد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: همکاری با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای توسعه پروژه‌های بهداشتی و درمانی ضروری است و این مرکز می‌تواند بستری برای تحقق این همکاری‌ها باشد.

اخلاقی اضافه کرد: بازدیدهای سرزده و بدون هماهنگی به منظور ارائه خدمات باکیفیت به مردم ادامه خواهد یافت و همچنین، توصیه‌های لازم برای ارتقای کیفی و کمی خدمات در تمامی مراکز ارائه شده و پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.

