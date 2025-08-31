به گزارش خبرنگار مهر، اله کرم اخلاقی عصر یکشنبه در آئین بخش جدید ۱۶ تخت مراقبتهای ویژه داخلی (MICU) در مرکز آموزش درمانی شهدای خلیجفارس بوشهر اظهار داشت: این پروژه بهمنظور ارتقای سطح خدمات درمانی و کاهش کمبود تختهای مراقبتهای ویژه در استان به بهرهبرداری رسید.
وی ضمن تشکر از استاندار و معاونین استانداری به دلیل نگاه و حمایت ویژه به حوزه سلامت تصریح کرد: تقویت زیرساختهای حوزه سلامت و افزایش کمیت و کیفیت سطح سلامت استان را بهطورجدی پیگیری میکنیم.
اخلاقی با بیان اینکه راهاندازی این بخش نتیجه زحمات همکارانمان در معاونت درمان و مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیجفارس است، اضافه کرد: با توجه به کمبود تختهای مراقبتهای ویژه و نیاز مبرم بیماران به این خدمات، تصمیم به افزایش این تختها گرفتیم.
وی اضافه کرد: انشاءالله به زودی و به صورت ماهانه یا دو ماه یکبار، بخشهای جدید بیمارستان که پس از چند سال به صورت ناتمام مانده، با حضور مسئولین افتتاح و فعال خواهد شد.
اخلاقی افزود: کمبود نیروی انسانی چالشی سراسری است، اما نیروی پرستار و کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با وجود تمام مشکلات، کمبودها و شرایط مالی نه چندان مناسب با همت والای خود، این کمبودها را جبران کردهاند و به صورت شبانهروزی خدمترسانی میکنند و هیچ اختلالی در ارائه خدمات به بیماران وجود نداشته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح کرد: انشاءالله تلاش میکنم دغدغههای همکارانم، اعم از پزشکان، پرستاران و سایر پرسنل را تا حد امکان برطرف کنم.
