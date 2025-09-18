آینده کشور در دستان نوجوانان امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، شامگاه چهارشنبه در آئین اختتامیه طرح اوقات فراغت دانش‌آموزی کانون فرهنگی هنری مسجد جامع گلشن گرگان، نسل نوجوان را سرمایه آینده کشور دانست و خطاب به آنان گفت: مدیریت کشور در آینده بر عهده شماست. خودتان را برای پذیرش مسئولیت‌هایی چون نمایندگی مجلس، وزارت، پزشکی، مهندسی و دیگر عرصه‌های کلان آماده کنید.

وی با اشاره به شتاب روزافزون پیشرفت‌های علمی در جهان، بر لزوم تلاش مضاعف نوجوانان در مسیر دانش‌اندوزی تأکید کرد و افزود: نوجوانان امروز جامعه موظفند از این سرزمین مقدس دفاع کنند و پاسدار ارزش‌ها و مرزهای کشور باشند.

نورمفیدی همچنین اتحاد ملی را بزرگ‌ترین قدرت ملت ایران در برابر تهدیدات دانست و حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف را قوی‌ترین سلاح در برابر دشمنان عنوان کرد.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان همچنین با قدردانی ویژه از حضور فعال دختران در این برنامه، نوجوانان را به احترام به والدین و قدردانی از محبت‌های آنان فراخواند و خاطرنشان کرد: شما آینده‌سازان ایران اسلامی هستید و باید با اخلاق، علم و مسئولیت‌پذیری مسیر پیشرفت کشور را هموار کنید.

در این مراسم، از معلمان و مسئولان برگزاری کلاس‌های تابستانی تقدیر به‌عمل آمد و نوجوانان به بهره‌گیری هرچه بیشتر از این فرصت‌ها برای رشد فکری و فرهنگی ترغیب شدند.