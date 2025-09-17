۵۰ هزار واحد صنفی در استان زنجان فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس مرادخانی در آئین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در زنجان با تأکید بر نقش صنایع کوچک و اصناف در اقتصاد استان گفت: حضور فعالان اقتصادی در مراسمها و برنامههای رسمی همچون روز ملی صنعت و معدن کمرنگ است و برای جلب مشارکت بیشتر نیاز به سازوکارهای جدید و هوشمندانه داریم.
معاون امور اقتصادی استانداری زنجان اظهار کرد: فعالان اقتصادی استان با وجود شرایط اقتصادی پیچیده و محدودیتهای موجود، با صبر، خلاقیت و تلاش مستمر فعالیت میکنند و شایسته تقدیر هستند
وی افزود: انتظار میرود برنامههای مشابه با مشارکت گستردهتر صنایع کوچک، اصناف و جوانان برگزار شود تا صدای این بخش مهم اقتصادی شنیده شود.
مرادخانی با اشاره به ظرفیتهای اصناف و کارگاههای استان گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ هزار واحد صنفی در استان فعال است و طبق آمار سال ۱۴۰۱، بیش از ۸۶۰۰ کارگاه یک تا ۹ نفره و ۵۰۰ کارگاه با بیش از ۱۰ نفر کارگر وجود دارد.
معاون امور اقتصادی استانداری زنجان گفت: مسئولان صمت و سایر دستگاههای متولی میتوانند با راهاندازی سامانهها و بسترهای مناسب، زمینه حضور بیشتر فعالان اقتصادی، بهویژه بانوان، جوانان و شرکتهای نوپا را فراهم کنند. بسیاری از شرکتها با انگیزه و تلاش مضاعف فعالیت میکنند اما به دلیل کمبود بسترهای مناسب در این نشستها حضور ندارند.
معاون اقتصادی استانداری زنجان ضمن تبریک به برگزیدگان روز ملی صنعت و معدن، افزود: تجربه نشان داده است که مشارکت فعالان اقتصادی در تصمیمگیریها میتواند به رفع مشکلات و ارتقای عملکرد واحدهای تولیدی و صنعتی استان کمک کند. ما خود را نماینده واقعی فعالان اقتصادی میدانیم و تلاش داریم با تعامل با دستگاههای ملی و استانی مشکلات آنان را کاهش دهیم.
مرادخانی با تأکید بر ضرورت رفع تبعیض و ارتقای عدالت در تصمیمگیریها اظهار کرد: برخی از تصمیمات کلان اقتصادی در استان اتخاذ نمیشود و نمایندگان استان باید در سطح ملی پیگیری کنند تا تصمیمات به نفع تولیدکنندگان و صنعتگران رقم بخورد.
وی افزود: حضور فعال، مشارکت مستمر و ایجاد سازوکارهای نوین میتواند هم انگیزه تولیدکنندگان را افزایش دهد و هم زمینه توسعه اقتصادی استان را فراهم کند.
مرادخانی ادامه داد: استانداری زنجان آمادگی دارد در این مسیر از هیچ اقدامی برای تسهیل حضور و مشارکت فعالان اقتصادی دریغ نکند.
