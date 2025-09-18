به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در شورای اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه استان زنجان جزو استان‌های منتخب برای اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور است، گفت: در این نقشه پنج مسئله کلان در اولویت قرار دارد که مهم‌ترین آن‌ها تضعیف بنیان خانواده و کاهش جمعیت است.

وی افزود: ضعف کارکرد فرهنگی، غفلت از هویت تاریخی و هنر ایرانی، بی‌توجهی به فرهنگ کار و تولید، کمبود فضاهای فرهنگی و اجتماعی و ضرورت بومی‌سازی فناوری‌های نوین ارتباطی نیز از دیگر موضوعات مهم استان است.

صادقی با بیان اینکه تقویت نشاط اجتماعی به‌ویژه در مدارس و محلات از اولویت‌های جدی است، ادامه داد: ارتقای فرهنگ عمومی، افزایش سرمایه اجتماعی، تعمیق معرفت دینی و تحکیم بنیان خانواده از اهداف مهم این نقشه فرهنگی است.

استاندار زنجان گفت: سه شهرستان ماهنشان، سلطانیه و یکی دیگر از شهرستان‌های استان فاقد مراکز نگهداری معلولان هستند که راه‌اندازی آن‌ها ضروری است. همچنین افزایش سهمیه حق پرستاری برای ۱۷۰۰ نفر، تأمین اعتبارات مربوط به مسکن ۹۰۰ نفر از جامعه هدف و رفع مشکلات زیرساختی ساختمان‌های بهزیستی از دیگر مطالبات استان به شمار می‌رود.

صادقی افزود: کمبود فضا، منابع مالی و نیروهای متخصص را از مشکلات جدی بهزیستی استان دانست و تأکید کرد: انتظار داریم با حمایت‌های ملی بخشی از این نیازها جبران شود.

روند ازدواج در استان طی پنج سال اخیر کاهشی بوده است

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان در ادامه از اجرای برنامه‌های گسترده برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در استان خبر داد و گفت: با راه‌اندازی کمپ ماده ۱۶ برای معتادان، افزایش زیرساخت‌های فرهنگی در مناطق حاشیه‌نشین و پیگیری مسائل خانواده و جمعیت، استان گام‌های مؤثری در این زمینه برداشته است.

لیلا ندرلو افزود: یکی از اولویت‌های اصلی استان مقابله با اعتیاد است که با راه‌اندازی کمپ ماده ۱۶ به عنوان مرکز صیانت اجتماعی برای معتادان و بهبود یافتگان، اقدامات مؤثری در این زمینه صورت گرفته است. وی خواستار حمایت سازمان بهزیستی برای توسعه و تجهیز این مرکز شد.

وی ادامه داد: روند ازدواج در استان طی پنج سال اخیر کاهشی بوده و از ۷.۴ در سال ۱۳۹۹ به ۶.۱ در سال ۱۴۰۳ رسیده است، با این حال این میزان همچنان بالاتر از میانگین کشوری است. میزان طلاق نیز در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۱۰.۶ درصد کاهش یافته است.