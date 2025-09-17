مهاجرت معکوس به روستاهای زنجان نقطه قوت در کارنامه نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در دیدار با حجت الاسلام روحانی نژاد نماینده ولی فقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با اشاره به عملکرد قابل توجه نظام جمهوری اسلامی در توسعه روستاهای استان، افزود: خدمات بنیاد مسکن به ویژه در سطح روستاها، بسیار قابل قبول است و کارنامه درخشانی برای نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: یکی از شاخص‌های موفقیت در استان زنجان، تثبیت جمعیت روستایی و شکل‌گیری مهاجرت معکوس به روستاهاست که نشان‌دهنده خدمات قابل توجه در این بخش است.

استاندار زنجان به ظرفیت‌های اقتصادی روستاهای استان نیز اشاره کرد و گفت: شهرستان ماهنشان به عنوان یکی از مناطق شاخص استان، رتبه چهارم تولید شیلات در کشور را دارد و در زمینه پرورش ماهی قزل‌آلا نیز نسبت به استان‌هایی مانند گلستان پیشتاز است که این امر تحولی جدی در اقتصاد روستاهای منطقه ایجاد کرده است.

وی مقاوم سازی مسکن روستایی را از اولویت‌های مهم استان عنوان کرد و گفت: در این زمینه فعالیت‌ها و اقدامات قابل توجهی از سوی بنیاد مسکن صورت گرفته، اما در بخشی از مناطق استان همچنان با مشکلات مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها مواجه هستیم و در این زمینه به حمایت و افزایش تسهیلات مقاوم‌سازی نیاز داریم.

استاندار زنجان با تاکید بر ضرورت توسعه خدمات تحصیلی و مسکن روستایی و شهری در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، گفت: سند اشتغال پایدار روستایی تصویب و پرداخت‌های خوبی در سال‌های گذشته انجام شده، اما برای تکمیل و اجرای کامل این طرح‌ها نیازمند تخصیص اعتبارات و تسهیلات بیشتر هستیم.

وی اظهار داشت: تاکنون بیش از پنج هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات با اعتبار بالا در استان پرداخت شده و استقبال متقاضیان از این تسهیلات بسیار خوب بوده است.

صادقی با بیان اینکه امیدواریم سهمیه تسهیلات مسکن محرومان استان از ۲۵۰ فقره به ۴۵۰ فقره افزایش یابد، افزود: در حال حاضر درخواست اختصاص یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اعتباری رایگان به استان برای سال آینده را داریم که می‌تواند نقش مهمی در تکمیل طرح‌های توسعه‌ای ایفا کند.

استاندار زنجان با اشاره به هماهنگی مطلوب بین دستگاه‌های اجرایی استان و نمایندگان مجلس، خاطر نشان کرد: همکاری و هماهنگی خوب بخش‌های مختلف استان از جمله دفتر روستایی و بنیاد مسکن، زمینه‌ساز پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه توسعه روستایی شده است.