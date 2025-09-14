۲۶۲ پروژه مولدسازی برای جهش اقتصادی استان زنجان آماده اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، نبیالله محمدی بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای برنامهریزی استان زنجان بر ضرورت استفاده بهینه از منابع و ظرفیتهای استان تأکید کرد و گفت: مولدسازی داراییهای دولتی یکی از منابع مهم توسعهای است.
وی افزود: از مجموع ۸۲ مورد اموال دولتی شناساییشده در استان، بیش از ۶۰ مورد دارای مجوز مولدسازی هستند و میتوان آنها را به منابع مالی تبدیل کرد این روند نیازمند پیگیری جدی مدیران اجرایی و هماهنگی بین دستگاههاست.
محمدی با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی استان افزود: اگر واحدهای تولیدی توسعه یابند، دولت نیز از محل مالیات بر سود خالص آنها بهرهمند خواهد شد؛ بنابراین دستگاههای اجرایی باید شرایط لازم برای رشد و شکوفایی این واحدها را فراهم کنند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از استخدامهای غیرشفاف و جناحی در دولت گذشته، بر اصلاح نظام اداری و پایبندی به شایستهسالاری تأکید کرد و گفت: ورود افراد فاقد صلاحیت به بدنه اجرایی موجب فروپاشی نظام اداری خواهد شد.
محمدی همچنین استخدام افراد غیربومی در شرکتهایی مانند ایرانترانسفو را در شرایطی که متخصصان بومی وجود دارند، «ظلم به مردم استان» عنوان کرد و افزود: روند موجود باید اصلاح شود و نظام اداری کشور تحت تأثیر دیوانسالاری و استخدامهای غیر شایسته و فامیلی دچار مشکلات جدی شده است.
وی ادامه داد: استخدام ۴ هزار نفر بدون رعایت شایستهسالاری است. به فکر بیکاران جامعه باشید و نیروهای متخصص جذب کنید؛ چرا که چنین اقداماتی میتواند نظام اداری کشور را دچار چالش کند و آسیب آن حتی از تهدیدات نظامی دشمن بیشتر است.
محمدی افزود: مدیران باید سواد مالی و مدیریتی کافی داشته باشند و از استخدامهای غیرضروری جلوگیری کنند تا نظام اداری تقویت شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت مصوبات سفر ریاستجمهوری به استان گفت: در این سفر اعتباری بالغ بر ۵۳ هزار میلیارد ریال از منابع مختلف برای اجرای پروژههای عمرانی، خدماتی و توسعهای استان پیشبینی شده است و پیگیری جدی تحقق این مصوبات ضروری است.
وی همچنین بر لزوم چانهزنی فنی و مستدل برای ارتقای رتبه بودجهای استان زنجان تأکید کرد و افزود: پیش از ارسال لایحه بودجه به مجلس، باید سقف بودجه استان مشخص شود و این امر نیازمند همکاری نمایندگان، استاندار، سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی است.
محمدی با قدردانی از مدیرانی که فراتر از وظایف اداری عمل میکنند، گفت: مدیران جهادی که در روزهای تعطیل و بدون چشمداشت در کنار مردم هستند، سرمایههای واقعی کشور محسوب میشوند و اگر بخواهیم کشور ساخته شود، باید چنین روحیهای در میان مدیران تقویت شود.
نظر شما