فرماندار یزد: نانوایان برتر شهرستان معرفی و تقدیر می‌شوند

یزد- فرماندار یزد گفت: از نانوایانی که در ارائه خدمات باکیفیت به مردم پیشگام هستند، تقدیر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آقایی در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان یزد ضمن قدردانی از زحمات نانوایان، از تدوین شاخص‌هایی برای انتخاب نانوایان برتر خبر داد و تصریح کرد: براساس همین شاخص‌ها بنا داریم ضمن معرفی نانوایان برتر شهرستان، از آنها تجلیل کنیم.

وی به موضوع بازرسی از نانوایی‌ها نیز اشاره کرد و افزود: به دنبال گزارش‌های مردمی واصله درباره کیفیت پخت و قیمت نان، بازرسی‌های میدانی با مشارکت اداره صمت، جهاد کشاورزی و حوزه اقتصادی استانداری در حال انجام است.

فرماندار یزد در پایان متذکر شد: تخلفات احصاشده در کارگروه آرد و نان شهرستان، بررسی و مطابق قانون در حوزه تعزیرات با متخلفان برخورد می‌شود.

