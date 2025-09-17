به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی باستان ظهر چهارشنبه در آئین اختتامیه و تجلیل از جهادگران طرح ملی «شهید سید روحالله عجمیان»، حرکتهای جهادی را از جمله نرمافزارهای راهبردی انقلاب اسلامی دانست؛ حرکتی که با سه ویژگی برجسته، قدرت نرم انقلاب را تقویت میکند، اظهار کرد: نخست، تولید اقتدار فرهنگی؛ دوم، ایجاد انسجام ملی و سوم، مشارکت مردمی در مسیری خداپسندانه با هدف والای رضایت الهی است.
وی افزود: بسیج ظرفیتها، یکی از جلوههای ناب انقلاب اسلامی است؛ هنگامی که این ظرفیتها در مسیر رضایت خداوند به کار گرفته شوند، نتایج دقیقتر، عمیقتر و مؤثرتر در خدمت ولینعمتان انقلاب و کشور حاصل میشود.
مسئول سازمان بسیج دانشآموزی رمز موفقیت انقلاب اسلامی در طول ۴۶ سال گذشته را در بهرهگیری از ظرفیتها دانست بهویژه در حوزه دفاعی، که در جنگ ۱۲ روزه، جلوهای از اقتدار ملی را به نمایش گذاشت و گفت: باید این نرمافزار معنوی را در میان نسل جوان و نوجوان ترویج داد و گسترش بخشید.
وی با اشاره به همراستایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با سند اعتلای بسیج، مطرح کرد: هر دو سند، تربیت نسلی در تراز انقلاب اسلامی را دنبال میکنند؛ در سند اعتلای بسیج، ۴۳ ویژگی برای تربیت دانشآموزان ذکر شده که مهمترین آن، مؤمن و موحد است.
باستان اضافه کرد: حرکتهای جهادی، بهویژه در قالب طرح «شهید عجمیان» بستری برای خودسازی و تربیت دانشآموزان مؤمن و موحد فراهم کردهاند؛ چراکه با تحقق این هدف سایر اهداف تربیتی نیز بهطور طبیعی محقق خواهند شد.
وی ایجاد زنجیره و شبکههای یاددهی و یادگیری ضروری دانست و گفت: شاید همه اهداف تربیتی در کلاس درس محقق نشوند، اما با تنوعبخشی به محیطهای یادگیری، میتوان به نتایج عمیقتری رسید؛ یکی از این محیطهای مؤثر، طرح شهید عجمیان است؛ جایی که ایمان، اخلاص و خودسازی در عمل تجلی مییابد.
مسئول بسیج دانش آموزی با بیان اینکه طرح «شهید عجمیان» در سومین سال اجرای خود، با همکاری سپاه و آموزش و پرورش، به موفقیتهای چشمگیری دست یافته است، بیان داشت: از ابتدای سال تاکنون، ۲۶ هزار و ۲۷۷ دانشآموز در قالب ۲ هزار و ۱۳۸ گروه جهادی به مناطق کمتر برخوردار اعزام شدهاند، در این مسیر، ۱۵ هزار و ۲۳۹ کلاس درس رنگآمیزی شده و ۳ هزار و ۱۲۰ مدرسه نقشآفرینی کردهاند؛ آماری که نشان از عظمت کار جهادی دارد.
وی افزود: در قالب قرارگاه ملی، استان چهارمحال و بختیاری میزبان ۳۰۰ گروه جهادی از استان و سایر نقاط کشور بوده است؛ در این استان ۴۰۲ مدرسه و بیش از ۲ هزار کلاس درس توسط گروههای جهادی رنگآمیزی شدهاند و فعالیتهای متنوع دیگری نیز به انجام رسیده است.
باستان گفت: طرح «ایران سرافراز» در اول مهرماه سال جاری، در تمامی مدارس کشور اجرا خواهد شد؛ در این مراسم، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز درخواهد آمد و دانشآموزان سراسر کشور، با همصدایی، شعر فاخر «ای ایران» را قرائت خواهند کرد.
نظر شما