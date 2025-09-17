نوسازی ۳۰۰۰ مدرسه آذربایحان غربی در طرح «شهید عجمیان»

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صمیمی در این زمینه با اشاره به اجرای طرح «شهید عجمیان» در مدارس استان اظهار کرد: این طرح از دو ماه گذشته آغاز شده و هدف اصلی آن ارتقای کیفیت فضای آموزشی برای دانشآموزان در آغاز سال تحصیلی جدید است.
وی افزود: در اجرای این طرح، گروههای جهادی بسیج با مشارکت دانشآموزان و اولیای آنان به رنگآمیزی و آمادهسازی فضاهای آموزشی میپردازند و در هر مدرسه نیز بین ۵ تا ۲۰ نفر مسئولیت رنگآمیزی کلاسها و بخشهای مختلف مدرسه را برعهده دارند.
صمیمی با بیان اینکه این اقدام یک کار فرهنگی و تربیتی نیز محسوب میشود، خاطرنشان کرد: مشارکت مستقیم دانشآموزان و خانوادهها در بهسازی مدارس، علاوه بر ایجاد حس تعلق به محیط آموزشی، الگویی از کار گروهی و همدلی اجتماعی را به نمایش میگذارد.
