به گزارش خبرگزاری مهر، تقی کرمی به همراه مدیران کل حوزه معاونت، حسام‌الدین حسامی، زهرا حسن‌زاده و الهام صفوی روز چهارشنبه در قالب سفر کاری یک‌روزه به شهرستان سراب سفر کرد.

در این سفر، بازدید از ساختمان فرمانداری و بخشداری‌های مهربان و مرکزی، گفت‌وگوی صمیمی با کارکنان و بررسی نزدیک نیازها و مشکلات اداری از جمله برنامه‌های اصلی هیأت استانداری بود.

کرمی در نشست با کارکنان فرمانداری سراب، هدف از این بازدیدها را قدردانی از تلاش‌های همکاران، شناسایی نیازها و ارزیابی وضعیت منابع و تجهیزات دانست و اظهار کرد:

این بازدیدها فرصتی برای شنیدن دغدغه‌های همکاران و تلاش در جهت رفع نیازهای آنان است و حتی‌المقدور منابع لازم برای جبران کمبودهای شهرستان‌ها تخصیص خواهد یافت.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و اهمیت استراتژیک سراب، این شهرستان را از مناطق اولویت‌دار استان عنوان کرد و افزود: نظرات و پیشنهادات همکاران همواره در تصمیم‌گیری‌های کلان اثرگذار بوده و ما به این مشارکت ارزشمند اعتماد داریم.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همچنین مولدسازی و استفاده بهینه از اموال دولتی را یکی از سیاست‌های محوری این معاونت برشمرد و تصریح کرد: با بهره‌گیری صحیح از منابع موجود می‌توان به تقویت سایر بخش‌ها و ارتقای بهره‌وری سازمانی کمک کرد.

در این جلسه، کارکنان فرمانداری نیز ضمن بیان دغدغه‌های خود در حوزه مسائل معیشتی، کمبود امکانات اداری و نیاز به آموزش‌های تخصصی، خواستار توجه ویژه به رفاه و توانمندسازی پرسنل شدند.

کرمی در پاسخ به این مطالبات از اجرای طرحی برای تخصیص عادلانه امتیاز زمین به کارمندان وزارت کشور در استان به‌عنوان پشتوانه سرمایه‌ای برای کارکنان خبر داد.

در ادامه این سفر، معاون استاندار با حجت‌الاسلام طباطبایی، امام جمعه سراب دیدار و درباره مسائل شهرستان گفت‌وگو کرد.

همچنین بازدید از پروژه‌های عمرانی و اقتصادی از جمله دو مدرسه جدیدالاحداث حاج کرامت اسدی دمیرچی، استخر سرپوشیده مهربان، بیمارستان آیت‌الله سیستانی مهربان و کارخانه سیما بافت سراب از دیگر برنامه‌های این سفر یک روزه بود.