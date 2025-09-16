به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب مقصودی شامگاه سه شنبه پس از تساوی تراکتور برابر شباب‌الاهلی امارات، با اشاره به دیدار برگشت، اظهار داشت: آماده شدن ورزشگاه یادگار امام (ره) یک امتیاز بزرگ برای تراکتور است و وقتی این ورزشگاه با حضور پرشور هواداران پر شود، تنها یک مسابقه فوتبال نخواهد بود، بلکه افتخاری ملی برای کشور رقم می‌خورد.

حبیب مقصودی با تأکید بر غیرت بازیکنان و هوشمندی کادر فنی گفت: تراکتور با وجود ۱۰ نفره شدن، با قدرت و تعصب در برابر یکی از بهترین تیم‌های آسیا ایستاد و یک امتیاز شیرین و حیاتی را از زمین حریف به دست آورد. این نتیجه چیزی فراتر از یک امتیاز بود و نمادی از غیرت بازیکنان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به روند آماده‌سازی ورزشگاه یادگار امام (ره) خاطرنشان کرد: عملیات عمرانی و نصب چمن هیبریدی با تلاش شبانه‌روزی در حال انجام است. از استاندار گرفته تا اعضای شورای شهر و شهردار و حتی کارگران، همه با عشق و غیرت در این مسیر گام برمی‌دارند تا برای اولین بازی تراکتور ورزشگاه را آماده کنند و نقشی در موفقیت تیم محبوبشان داشته باشند.

وی ادامه داد: این اتحاد مثال‌زدنی موجب شد کاری که در ابتدا غیرممکن به نظر می‌رسید، امروز به حقیقت نزدیک شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان در پایان تصریح کرد: به‌زودی جزئیات کامل اقدامات انجام شده در ورزشگاه یادگار امام (ره) به اطلاع هواداران خواهد رسید و به یقین آسیا طعم واقعی قدرت هواداری تراکتور را در تبریز خواهد چشید.