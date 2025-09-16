  1. استانها
ورزشگاه یادگار امام برای بازی برگشت تراکتور در آسیا آماده می‌شود

تبریز- مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی پس از تساوی تراکتور برابر شباب‌الاهلی امارات گفت: ورزشگاه یادگار امام برای بازی برگشت تراکتور در آسیا آماده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب مقصودی شامگاه سه شنبه پس از تساوی تراکتور برابر شباب‌الاهلی امارات، با اشاره به دیدار برگشت، اظهار داشت: آماده شدن ورزشگاه یادگار امام (ره) یک امتیاز بزرگ برای تراکتور است و وقتی این ورزشگاه با حضور پرشور هواداران پر شود، تنها یک مسابقه فوتبال نخواهد بود، بلکه افتخاری ملی برای کشور رقم می‌خورد.

حبیب مقصودی با تأکید بر غیرت بازیکنان و هوشمندی کادر فنی گفت: تراکتور با وجود ۱۰ نفره شدن، با قدرت و تعصب در برابر یکی از بهترین تیم‌های آسیا ایستاد و یک امتیاز شیرین و حیاتی را از زمین حریف به دست آورد. این نتیجه چیزی فراتر از یک امتیاز بود و نمادی از غیرت بازیکنان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به روند آماده‌سازی ورزشگاه یادگار امام (ره) خاطرنشان کرد: عملیات عمرانی و نصب چمن هیبریدی با تلاش شبانه‌روزی در حال انجام است. از استاندار گرفته تا اعضای شورای شهر و شهردار و حتی کارگران، همه با عشق و غیرت در این مسیر گام برمی‌دارند تا برای اولین بازی تراکتور ورزشگاه را آماده کنند و نقشی در موفقیت تیم محبوبشان داشته باشند.

وی ادامه داد: این اتحاد مثال‌زدنی موجب شد کاری که در ابتدا غیرممکن به نظر می‌رسید، امروز به حقیقت نزدیک شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان در پایان تصریح کرد: به‌زودی جزئیات کامل اقدامات انجام شده در ورزشگاه یادگار امام (ره) به اطلاع هواداران خواهد رسید و به یقین آسیا طعم واقعی قدرت هواداری تراکتور را در تبریز خواهد چشید.

