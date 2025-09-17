به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی با تاکید بر اهمیت تلاش‌های شهرداری گفت: شهرداری در واقعیت، دستگاهی زحمتکش و پرتلاش است اما همواره مورد انتقاد قرار می‌گیرد. با این حال، سطح تلاش این مجموعه در حد بالایی قرار دارد و همه دستگاه‌ها باید برای هم‌افزایی و حمایت از مدیریت شهری تلاش کنند.

وی افزود: شهرداری‌ها نماد مدیریت شهری هستند و شهر تبریز به عنوان پایه و اساس مدیریت شهری در کشور شناخته می‌شود؛ بسیاری از کلانشهرها خود را با تبریز مقایسه می‌کنند. به گفته معاون استاندار، وظیفه شرعی و قانونی ما کمک به شهرداری و حمایت از این مجموعه است.

محمدی با اشاره به وضعیت آب شرب تبریز گفت: در حال حاضر ۵۰ تا ۵۶ درصد آب شرب شهر توسط منابع خارج از تبریز تأمین می‌شود و در صورت ادامه شرایط فعلی، ظرف یک ماه آینده ۵۰ درصد تبریز با کمبود آب مواجه خواهد شد. به همین منظور، برنامه‌ریزی شده یک میلیون متر مکعب از چاه‌های سطح شهر برداشت شود و هر شب ۲۰۰ نفر از پرسنل برای جلوگیری از قطعی آب فعالیت می‌کنند. وی افزود: اگر شهروندان صرفه‌جویی کنند، با مقاومت دو ماهه تا فصل بارش، مشکل تأمین آب مدیریت خواهد شد.

معاون استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر تعامل شهرداری با سایر دستگاه‌ها اظهار داشت: منابع مالی شهرداری مربوط به مردم است و همه دستگاه‌ها باید کمک به این مجموعه را وظیفه خود بدانند. همکاری و همفکری دستگاه‌ها با شهرداری، موجب افزایش همدلی و توسعه شهر می‌شود.

وی در پایان از دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آب، برق، گاز و سایر خدمات شهری خواست تا هر چه می‌توانند در امور شهرداری همکاری کنند و تصریح کرد: حمایت همه جانبه از شهرداری وظیفه همه ماست تا جریان خدمت‌رسانی در تبریز مستمر و مؤثر باشد.