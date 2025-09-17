به گزارش مهر، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه جلسه هیئت دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره موضوع تعرفه‌های اینترنت اظهار داشت: اپراتورها مدت‌هاست که درخواست افزایش تعرفه‌ها را مطرح کرده‌اند. این درخواست به دلیل افزایش بیش از ۶۵ درصدی هزینه‌های تأمین نیروی انسانی و تجهیزات حوزه ارتباطات، که عمدتاً ارزی هستند، و همچنین بالا رفتن هزینه‌های جاری دیگر مطرح شده است.

وی افزود: اپراتورها به‌طور جدی پیگیر این موضوع هستند، زیرا با تعرفه‌های فعلی امکان توسعه زیرساخت‌های ارتباطی وجود ندارد. این امر می‌تواند به کاهش کیفیت خدمات و عدم تناسب با نیازهای مصرفی کاربران منجر شود و مانع توسعه متناسب این بخش گردد.

هاشمی خاطرنشان کرد: این درخواست افزایش قیمت به سازمان تنظیم نیز واصل شده و در حال بررسی و کارهای کارشناسی است. اما از آن طرف طبیعتاً ما در وزارت ارتباطات نیز توجه داریم که هرگونه افزایش نامتعارفی که به هزینه‌های مردم اضافه شود، طبیعتاً مورد قبول ما نخواهد بود و از طرف دیگر، افزایش خودسرانه نیز طبیعتاً مورد تأیید ما نخواهد بود، لذا جلسات آن با مجموعه معاونین ما و مشخصاً سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در حال برگزاری و پیگیری می‌باشد. در واقع معاون من همین مسئولیت را دارد که و ان‌شاالله موضوع پیگیری می‌کند.

وزیر ارتباطات در رابطه با ادعایی در خصوص قطع آنتن ۱۲ هزار گوشی آیفون، گفت: اینکه این عدد از کجا آمده است مشخص نیست اما بحثی وجود دارد و آن این است که تعدادی گوشی در واقع از برند آیفون به نام دیگری وارد کشور شده است، لذا اگر منظور این است، طبیعتاً بهره‌برداری سامانه رجیستری وزارت صمت است و من اطلاع دارم که از بخش خصوصی برای تعامل دعوت کردند و طبیعتاً ما در دولت و مشخصاً وزیر محترم صمت، به حقوق مردم توجه ویژه‌ای دارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به پرسشی درباره جایگزینی سامانه‌ای ایرانی با جی‌پی‌اس، خاطر نشان کرد: ما از همه ظرفیت‌های بین‌المللی در موضوع مکان‌یابی استفاده خواهیم کرد. توجه به این هم داریم اگر ظرفیت‌های داخلی در کشور وجود دارد نگاه توسعه‌ای ما هم به همین است که بتوانیم در تعامل با سایر کشورها و مشخصاً کشورهای همسو نیازها را برطرف کنیم.

وی افزود: موضوعی که نمی‌شود کتمان کرد، مکان‌یابی برای کسب و کارها و سکوهای اینترنتی ماست همه تلاش ما بر این است بتوانیم این موضوع را مدیریت کنیم و خدمات را با کیفیت مطلوب به مردم ارائه دهیم و از ظرفیت نخبگان داخلی کشور نیز استفاده می‌کنیم.

وزیر ارتباطات درباره برنامه‌های این وزارتخانه برای پرتاب ماهواره در شش‌ماه دوم سال، اظهار داشت: پرتاب ماهواره «ناهید دو» گام به گام است و ارزیابی زیرسیستمش انجام شده که همه موفقیت‌آمیز بوده است. ما چیزی که در دوره جدید دنبال می‌کنیم کاربردی کردن صنعت فضایی با نگاه به مخابرات و پوشش مناطق محروم است.

هاشمی متذکر شد: ما در وزارت ارتباطات تکلیفی داریم که همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار را با ارتباط و کیفیت مناسب به اینترنت متصل کنیم. در سنوات گذشته هم زحمات زیادی کشیده شده ولی از مجموع ده هزار روستایی که باقی مانده در این مدت نزدیک به ۲۰۰۰ روستا را با کیفیت مناسب پوشش دادیم. در ادامه به روستاهای صعب‌العبور می‌رسیم که پیچیدگی ارتباطاتش زیاد است و ما در تلاشیم بتوانیم از ظرفیت اینترنت ماهواره‌ای هم استفاده کنیم که هم هزینه‌ها را کاهش و هم کیفیت را ارتقا می‌دهد. ما در صنعت فضایی دنبال پاسخگویی به نیازهای واقعی کشور هستیم.