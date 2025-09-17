به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی افضلی ظهر چهارشنبه در آئین اختتامیه و تجلیل از جهادگران طرح ملی «شهید سید روحالله عجمیان» اظهار کرد: دفاع مقدس، تنها یک واقعه تاریخی نیست؛ بلکه گنجینهای از الگوهای بیبدیل است؛ الگوی مدیریتی حضرت امام خمینی (ره)، با تکیه بر بسیجکنندگی، هدایت الهی و بهرهگیری از تمام ظرفیتهای مردمی امروز نیز چراغ راه ما است.
وی بیان داشت: در مراسم اختتامیه طرح بزرگ «شوق جهاد»، به خود میبالیم که جز چهار استان کشور میزبان این رویداد ملی هستیم، رویدادی که تجلی همدلی، ایمان و تلاش جمعی در شهرستانهای لردگان، خانمیرزا، فلارد بود؛ بیش از ۴۰ مصوبه با مدیران مدارس، اعضای شوراهای اسلامی و… انجام شد؛ اگر این اتحاد مقدس شکل نمیگرفت، قطعاً چنین دستاوردی حاصل نمیشد.
فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری مطرح کرد: این همبستگی، الگویی است برگرفته از شهدا، آنان که با تقوا، اخلاص، تمسک به قرآن و اهلبیت، رمز پیروزی را در نگاه معنوی و اعتقادی یافتند؛ راههای رسیدن به خدا، از مسیر خدمت خالصانه میگذرد و این طرح نمونهای روشن از آن است.
وی افزود: در این طرح دانشآموزان ۴۰۰ مدرسه، با حضور گروههای جهادی از ۱۳ استان کشور و گروههای جهادی شهرستانها، شاهد تحولاتی چشمگیر بودند؛ این گروهها با رنگآمیزی، زیباسازی و ایجاد فضاهای دلنشین، مدرسه را به خانهای گرم و امیدبخش برای دانشآموزان تبدیل کردند؛ بهویژه در شرایط پس از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی این اقدامات معنای عمیقتری یافت.
افضلی گفت: این اختتامیه، پایان راه نیست؛ بلکه آغاز حرکتی نو در مسیر تعالی نظام آموزشی کشور است، بیتردید قدردان زحمات همه جهادگران هستیم.
