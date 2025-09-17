طرح «شهید عجمیان» فرصتی برای بازآفرینی تربیتی و فرهنگی در مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی ظهر چهارشنبه در آئین اختتامیه و تجلیل از جهادگران طرح ملی شهید سید روح الله عجمیان اظهار کرد: در نظام آموزشی کشور، عدالت آموزشی بهعنوان یکی از اصول بنیادین، در دو بُعد کمی و کیفی تعریف میشود؛ عدالت کمی، یعنی فراهمسازی فرصتهای برابر برای تمامی دانشآموزان در سراسر کشور و عدالت کیفی، به معنای بهرهمندی همگان از آموزش با کیفیت و استانداردهای مطلوب است.
وی بیان داشت: ما در بهترین وضعیت عدالت کمی باوجود داشتن مناطق صعبالعبور در استان هستیم، کلاسهای درس در استان برپا شدهاند و مدارس فعالاند؛ این خود نشانهای روشن از تحقق عدالت کمی است.
مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری مطرح کرد: نرخ پوشش تحصیلی در دوره ابتدایی در استان ما به ۹۹.۱۸ رسیده که نسبت به میانگین کشوری ۹۸ بالاتر است و این علیرغم همه محدودیتها، افتخاری بزرگ برای نظام آموزشی ما در طول ۴۶ سال گذشته است.
وی افزود: در حوزه عدالت کیفی نیز اقدامات ارزشمندی صورت گرفته، هرچند هنوز راهی طولانی در پیش است؛ یکی از اولویتهای اصلی آموزش و پرورش، ارتقای کیفیت آموزشی است و این نهاد، با آغوش باز پذیرای تمامی عناصر و ظرفیتهاییست که میتوانند در مسیر تعالی آموزش نقشآفرین باشند.
خدادادی گفت: تعلیم و تربیت، مفهومی چندوجهی و پیچیده است و تنها با بهرهگیری از همه ظرفیتها میتوان به حل بسیاری از مشکلات اجتماعی دست یافت.
وی با بیان اینکه اختتامیه طرح «شهید روحالله عجمیان»، پایان راه نیست بلکه سرآغاز حرکتی نوین در مسیر تحول نظام آموزشی کشور است، اضافه کرد: این طرح فرصتی بیبدیل و بینظیر برای بازآفرینی تربیتی و فرهنگی در مدارس بهشمار میآید.
مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری یادآور شد: رئیسجمهور، آموزش و پرورش را اولویت نخست نظام دانسته و رهبر معظم انقلاب نیز در گردهمایی ۲۷ اردیبهشت، بر جایگاه والای معلم و اهمیت تعلیم و تربیت تأکید کردند این نشانهای روشن از آنکه آموزش و پرورش باید در صدر توجهات باشد.
وی بیان داشت: یکی از فرصتهای طلایی برای کاهش آسیبهای اجتماعی، پر کردن اوقات فراغت دانشآموزان است؛ طرح «شهید عجمیان»، یکی از جلوههای موفق این مسیر است؛ در قالب این طرح، بیش از ۲۰۰ گروه جهادی در استان فعال شدند که نتیجهای از وفاق، همدلی و انسجام که ثمرهاش، عمرانی، فرهنگی و تربیتی بود.
خدادادی گفت: برای سال آینده، آسیبشناسی دقیق این طرح در دستور کار قرار میگیرد تا با تمرکز بر مسائل فرهنگی و تربیتی، گامهای مؤثرتری برداشته شود؛ نتایج حاصلشده از این طرح، نویدبخش آیندهای روشن است؛ به شرط آنکه همه عوامل و نهادها در کنار آموزش و پرورش قرار گیرند و این نهاد را در برابر چالشها بیمه کنند.
نظر شما